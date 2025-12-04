　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車改「亮燈反光片」挨罰900　女提告求撤銷遭打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

蘇姓女子騎機車行經高雄市楠梓遭警方攔查，發現車頭兩側反光片會「主動發亮」，疑似擅自改裝，遭開單900元。蘇女不服提訴，主張亮橙燈比反光片更安全。然警方指出改裝燈光亮度過高，恐造成他人誤判。法院審理後認定，其改裝確已變更原規格、影響行車安全，裁罰並無不當，駁回撤銷請求。

判決書指出，蘇姓女子於114年5 月14日晚間，在高雄市楠梓區高楠公路與高楠公路1003巷交岔路口處行駛時遭警方攔查。員警發現她的機車車頭左右兩側反光標誌會主動發亮，而非依靠外來光線反射，認定已「擅自變更原規格設備」，依法開罰900元。

蘇女不滿處分，認為反光片原本不明顯，夜間行車恐有安全疑慮，因此自行改為亮橙色燈光，強調顏色符合法規、作用與反光相同，並未危害交通安全，遂向法院提起撤銷原處分之訴。

警方則表示，原車僅設有橙色圓形反光片，並未配置橢圓形橙色燈具。蘇女所加裝之燈光亮度明顯高於反光標誌，且外觀與原設備不同，容易造成其他駕駛人混淆車輛位置與動態，恐影響行車安全，因此依法開單並無不當。

法院審酌相關法規指出，依《道路交通安全規則》及車輛檢驗規定，機車側方反光標誌應以「反光」而非「自發光」方式顯示，且不得變更為燈具。反光片利用光線反射，是為輔助其他用路人辨識車輛位置的安全設計。若改為恆亮燈光，其亮度接近頭燈或尾燈，容易造成眩目、誤判車距或車輛行進方向，不符原設計目的，反而提高事故風險。

法院檢視舉發照片、原車審驗照及蘇女提供之照片後確認，改裝後的側燈呈現持續恆亮狀態，與原反光片功能完全不同，確已變更原規格設備，構成違規。加上蘇女持有駕照，依法應熟悉相關規定，其改裝行為至少具有過失。駁回她請求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！
財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！　他看IG內容勸：是警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

阿北投資翡翠險被騙29萬養老金　車手太緊張露餡！民眾報案逮人

台中休旅車起火1男死亡...遺體嚴重碳化　家屬趕赴現場認屍

5歲兒玩菜刀遭掌摑撞門！4寶爸辯「保護孩子安全」　法官不買單

生命教育演出竟遭詐團盯上！　歌仔戲公益場被冒名徵人疑詐個資

機車改「亮燈反光片」挨罰900　女提告求撤銷遭打臉

吃麻油雞配高粱無照上路！新北女撞死單親媽肇逃辯：以為不嚴重

詭異車禍！男駕駛時速破百撞斷電桿　下車急跑200m頸部噴血命危

嬤載孫校門口違規遭撞飛！小一女童滾4圈　校方：加強交安宣導

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

阿北投資翡翠險被騙29萬養老金　車手太緊張露餡！民眾報案逮人

台中休旅車起火1男死亡...遺體嚴重碳化　家屬趕赴現場認屍

5歲兒玩菜刀遭掌摑撞門！4寶爸辯「保護孩子安全」　法官不買單

生命教育演出竟遭詐團盯上！　歌仔戲公益場被冒名徵人疑詐個資

機車改「亮燈反光片」挨罰900　女提告求撤銷遭打臉

吃麻油雞配高粱無照上路！新北女撞死單親媽肇逃辯：以為不嚴重

詭異車禍！男駕駛時速破百撞斷電桿　下車急跑200m頸部噴血命危

嬤載孫校門口違規遭撞飛！小一女童滾4圈　校方：加強交安宣導

青年買房壓力大？預算2千萬內成主流　政策成關鍵助力之一

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

永慶加盟四品牌高雄經管會　贊助高雄市青年局40萬元

日本「中部國際醫療中心」首度來台參展　賴總統感謝力挺台灣

變態韓男畸戀國中少女　醋勁爆發惹殺機！約汽旅「瘋狂猛砍」墜樓

【職場如戰場】動物園陸龜掀翻同事　想再翻被工作人員拖走XD

社會熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

10台男當詐團被抓到大陸服刑　小三通送回...8人遭通緝

快訊／北投區「明星國中」女學生墜樓　送醫搶救

快訊／國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

高國豪哥哥「網愛片」瘋傳　全裸視訊一直要看下面

即／16天2女學生墜樓亡　高二生失聯陳屍校園

快訊／國1凌晨重大車禍1死9傷　最新畫面曝光

更多熱門

相關新聞

「酒後找代駕」　東港警殺進餐廳逐桌宣導

「酒後找代駕」　東港警殺進餐廳逐桌宣導

隨著冬季到來、天氣漸冷，為防制酒後駕車，維護轄內交通安全，東港分局近日深入轄區小吃店、熱炒店、海產店及餐廳等飲酒機會較高的場所，向店家及顧客進行「酒後不開車、酒後找代駕」，確保交通及生命財產安全。

高雄女遭家暴夫利剪狂刺慘死！今解剖查死因

高雄女遭家暴夫利剪狂刺慘死！今解剖查死因

賣地變現再加碼！三地拋「清單外」地王　開9.3億賣高雄客運站

賣地變現再加碼！三地拋「清單外」地王　開9.3億賣高雄客運站

毒駕男越線停車遭盯上　狂飆拒檢自撞被逮

毒駕男越線停車遭盯上　狂飆拒檢自撞被逮

美魔女坑名流騙20億！案發後火速離婚脫產

美魔女坑名流騙20億！案發後火速離婚脫產

關鍵字：

機車改裝反光片交通安全高雄法院判決

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面