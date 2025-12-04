機車改「亮燈反光片」挨罰900　女提告求撤銷遭打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

蘇姓女子騎機車行經高雄市楠梓遭警方攔查，發現車頭兩側反光片會「主動發亮」，疑似擅自改裝，遭開單900元。蘇女不服提訴，主張亮橙燈比反光片更安全。然警方指出改裝燈光亮度過高，恐造成他人誤判。法院審理後認定，其改裝確已變更原規格、影響行車安全，裁罰並無不當，駁回撤銷請求。

判決書指出，蘇姓女子於114年5 月14日晚間，在高雄市楠梓區高楠公路與高楠公路1003巷交岔路口處行駛時遭警方攔查。員警發現她的機車車頭左右兩側反光標誌會主動發亮，而非依靠外來光線反射，認定已「擅自變更原規格設備」，依法開罰900元。

蘇女不滿處分，認為反光片原本不明顯，夜間行車恐有安全疑慮，因此自行改為亮橙色燈光，強調顏色符合法規、作用與反光相同，並未危害交通安全，遂向法院提起撤銷原處分之訴。

警方則表示，原車僅設有橙色圓形反光片，並未配置橢圓形橙色燈具。蘇女所加裝之燈光亮度明顯高於反光標誌，且外觀與原設備不同，容易造成其他駕駛人混淆車輛位置與動態，恐影響行車安全，因此依法開單並無不當。

法院審酌相關法規指出，依《道路交通安全規則》及車輛檢驗規定，機車側方反光標誌應以「反光」而非「自發光」方式顯示，且不得變更為燈具。反光片利用光線反射，是為輔助其他用路人辨識車輛位置的安全設計。若改為恆亮燈光，其亮度接近頭燈或尾燈，容易造成眩目、誤判車距或車輛行進方向，不符原設計目的，反而提高事故風險。

法院檢視舉發照片、原車審驗照及蘇女提供之照片後確認，改裝後的側燈呈現持續恆亮狀態，與原反光片功能完全不同，確已變更原規格設備，構成違規。加上蘇女持有駕照，依法應熟悉相關規定，其改裝行為至少具有過失。駁回她請求。