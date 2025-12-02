　
社會 社會焦點 保障人權

天道盟南萬華教父出殯！警重兵盤查逮3人　宿敵「黑狗」仍被斷腳筋

▲▼海山分局在板橋殯儀館盤查弔唁的黑衣人，逮捕1名通緝犯及2少年 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲海山分局在板橋殯儀館盤查弔唁的黑衣人，逮捕1名通緝犯及2少年 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

黑幫天道盟不倒會角頭大哥「南萬華教父」高寶勝，日前因罹患膽囊癌而病逝，昨（1日）上午在板殯舉辦告別式，其他黑幫成員也都派人前往弔唁祭拜，警方派員到場盤查身份，查獲2名未成年少年及1名林姓通緝犯，訊後依法解送歸案或通知家長領回。沒想到中午告別式結束後，高寶勝昔日宿敵「黑狗」就在萬華漢口街停車場被人砍斷腳筋，警當場逮捕自稱高寶勝義子的徐姓男子，偵訊後依重傷害罪移送偵辦。

▲▼海山分局在板橋殯儀館盤查弔唁的黑衣人，逮捕1名通緝犯及2少年 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，有「南萬華教父」封號的天道盟不倒會大哥高寶勝，今年10月14日因膽囊癌病逝，享年59歲，家屬昨（1日）上午在新北市板橋殯儀館舉辦告別式，當天來了不少其他黑幫成員前來弔唁祭拜，轄區警方接獲情資後，協請保安警察大隊、刑事警察大隊及少年警察隊等支援86名警力加強盤查。

警方在殯儀館周邊設盤查點，逐一比對身份，當場逮捕詐欺通緝犯林姓男子，以及2名未成年少年，後續通知家長到新海派出所領回，林姓通緝犯部分則依法解送歸案。

沒想到，就在高寶勝告別式中午結束後，台北市萬華區竟發生砍人事件，同是天道盟綽號「黑狗」的賴姓會長，在萬華區漢口街一處停車場，遭到徐姓等2名男子持刀埋伏砍殺，造成賴姓會長雙腳腳筋遭砍斷，徐男逞兇後原地打電話報案，等候警方到場。

徐姓男子被逮後，聲稱自己是已故的天道盟大哥寶勝的義子，行兇動機是復仇，要完成大哥生前的遺願。據悉，被砍的賴姓會長與寶勝之前因青年公園、馬場町附近的土方工程發生過衝突，當時寶勝因為吃虧，一口氣一直憋在心裡，儘管發現罹患癌症最後不敵病魔辭世，但仍不忘要向賴姓男子報仇，警方偵後將徐男等2人依重傷害罪移送偵辦。

11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市才剛發生夜店大亨遭人砍殺事件，沒想到又在1日在萬華地區發生男子雙腿遭砍，同樣都是兩人「小組模式」犯案行兇，萬華分局在現場逮到行兇的嫌犯，其中一人還供稱是義子，要替已故的天道盟不倒會大哥「寶勝」報仇，巧的是當天正巧是寶勝的告別式，外界認為可能是替寶勝「完成遺願」。

