台南推動登月計畫！　月經教案徵選＋教師研習打造性平友善校園

▲台南市教育局於新興國中舉辦月經教育創新研習，分享優良教案成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局持續推動性別平等教育，不只關注女性權益，更透過系統性政策打造友善校園，今年以「校園登月計畫」為核心，結合「月經教學微型教案徵選」與教師研習，深化月經教育與性平素養，日前南區新興國中舉行教師研習，公開分享獲獎教案，現場交流熱烈，協助教師強化知能，也讓月經教育資源更貼近學生生活。

市長黃偉哲表示，台南市落實CEDAW精神，同時呼應聯合國永續發展目標，一直以來致力打造性別友善、健康安全的城市。從校園環境、政策推動到課程實施，市府積極強化性別平權意識，讓每一所學校都能成為尊重差異、包容多元的教育場域。

教育局長鄭新輝指出，台南自2021年以來推動「校園登月計畫」，並提供弱勢處境學生多元生理用品，包含低收入戶、中低收入戶及導師認定之家庭突發學生等，協助安心就學。校園各處設置的「友善多元生理用品」定點，也讓有需求的學生能立即取得，進一步提升女性友善程度，真正落實性別平權。

教育局進一步說明，本次「月經教學微型教案徵選」共60件投稿，最終由評審選出特優4件及多件優等、甲等與佳作。參賽作品亮點十足，各具獨特風格。有的教案以生活經驗切入，設計情境與任務，讓學生在互動中理解月經與身體健康；也有作品融入繪本、桌遊與動畫，使月經教育不再僵硬，而是富含溫度與創意的學習歷程；更有教師運用數位科技進行即時回饋、問答與討論，深化學生對身體自主與性別議題的探索。

許多教案更將社會關懷帶入課堂，連結「月經貧窮」、資源差距與在地政策，使學生思考社會不平等背後的結構，並培養同理心。整體成果凸顯南市教師在性別平等教育上的能量，讓月經教育真正走出課本、走進生命與生活。

教育局強調，未來將持續建構更完整的教學資源與支持系統，讓性別教育從小扎根，使學生具備尊重、自主與關懷的能力。所有優良作品亦將上架至南市性別平等教育議題輔導團網站，提供全市教師運用。