快訊／苗栗某中學16天2女學生墜樓亡　高二生失聯被發現陳屍校園

苗栗縣頭份市一所中學繼11月中旬發生女學生墜樓身亡意外，今（4日）凌晨同所學校的16歲高中女學生，被發現倒臥學校一棟大樓前空地，早已屍僵、氣絕多時。警方正調查釐清案情，此案也引發地方高度議論。

頭份市一所中學的國3女學生，因為遭男網友冷落，於11月18日中午在教室4樓墜落，墜樓聲響驚嚇不少師生，可惜傷重送醫不治。詎料，同一所學校的高2女學生也發生墜樓身亡的不幸。

據指出，高2女學生昨傍晚放學後遲遲未返家，父母6點多打電話一直未能連絡上女兒，後來報警透過手機定位，發現她位置在學校，立即會同警方、學校徹夜搜尋，今天凌晨在一棟教室前，發現女學生已倒地不起。消防局凌晨0點48分接獲警方通報的救護案，派遣救護人車趕往，到場時確認女學生生已屍體僵硬、明顯死亡。

警方上午正製作相關筆錄，研判女學生自4~5樓之間樓梯間墜落，初步排除外力因素；教育處表示，校方正調查此案，也進行校安事件通報，會加強在校學生輔導。

