　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌突貼柯文哲合照喊「我準備好了」　網酸：準備好一起進土城

▲黃國昌、柯文哲發文貼合照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌、柯文哲）

▲黃國昌發文貼合照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（4日）一早突貼出與柯文哲合照，並標註柯文哲社群帳號表示「Yes, I’m ready」，柯文哲也發文貼表示「今晚八點，我們來了」。貼文一出，遭網友大酸「準備好了，手牽手一起進土城」、「準備好要總統給交代了嗎」。而回顧黃國昌1日直播就提到「這禮拜四晚上請大家注意，沒意外的話，會加開一場直播，請大家期待，算是彩蛋」。因此，今晚柯文哲極可能是交保後首度與黃國昌一起直播。

黃國昌稍早突貼出與柯文哲合照，並標註柯文哲社群帳號表示「Yes, I’m ready」，而柯文哲也發文貼出兩人合照，標註黃國昌表示「今晚八點，我們來了」。

但貼文一出，遭網友留言大酸「要一起騎飛輪了嗎」、「要土城一起聚會了唷」、「準備好了，手牽手一起進土城」、「準備換你去土城蹲」、「準備好要總統給交代了嗎」。但也有大批支持者力挺嗨喊「太期待了」、「太讚了啦」、「太開心了期待好久」。

回顧黃國昌1日於YT頻道直播，黃國昌當時就提到「這禮拜四晚上請大家注意，如果沒有意外的話，會加開一場直播，我先跟大家預告，應該啦，百分之九十以上，請大家期待，算是彩蛋」。因此，今晚柯文哲極可能是交保後首度與黃國昌一起直播。

▼柯文哲發文貼合照。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲▼柯文哲發文貼合照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌、柯文哲）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實
濱崎步哭了！　「無人演唱會」內幕曝：她低頭求大家
坑上百醫師、企業家20億！　美魔女人妻副會長曝光
快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁！　64元買食物就
獨／多人願出律師費！　送電鍋清潔員一句話婉拒
翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵：以後都收賄49999
才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售
快訊／國10嚴重車禍！大小車連環撞傷亡不明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

中國氣炸！川普簽台灣保證落實法案　外交部嗆：無權干預、暴露霸權

認國民黨遭美國「關切」　牛煦庭：我們從沒有反對國防預算增加

黃國昌突貼柯文哲合照喊「我準備好了」　網酸：準備好一起進土城

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

停砍公教年金修法今協商！　翁曉玲：最快12/12院會表決完成三讀

輝達晶片該賣中國？　賴清德舉2000年案例：當年若去就沒今天台灣

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫「外交魔法咒語」翻白話文

首談2028大選　盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

中國氣炸！川普簽台灣保證落實法案　外交部嗆：無權干預、暴露霸權

認國民黨遭美國「關切」　牛煦庭：我們從沒有反對國防預算增加

黃國昌突貼柯文哲合照喊「我準備好了」　網酸：準備好一起進土城

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

停砍公教年金修法今協商！　翁曉玲：最快12/12院會表決完成三讀

輝達晶片該賣中國？　賴清德舉2000年案例：當年若去就沒今天台灣

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫「外交魔法咒語」翻白話文

首談2028大選　盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

快訊／苗栗某中學16天2女學生墜樓亡　高二生失聯被發現陳屍校園

2026年不用再補班！3天以上連假「有9個」　上班族：痛苦日子掰了

LINE Pay Money上線1活動！他「爽賺300塊」：謝謝各家銀行

陳玄力擁有鏡頭喜歡的臉　「明華園三代」坦承容貌焦慮

快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

被當詐團人頭戶　她靠「17分鐘通話」自證獲判無罪

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

光芒700萬簽穆林斯補強中外野　外野人滿為患恐啟動交易潮

颱風干擾仍不減進度　台9線馬太鞍溪鋼便橋預計明年1月底搶通

【社死現場】女練跳繩褲子往下滑　安全褲噴飛才發現

政治熱門新聞

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

2026新北市長選戰　李四川表態「參加初選」

李有宜退黨傳入藍營　民眾黨高層分析：操作非常「精妙」

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

更多熱門

相關新聞

用行動改變宜蘭！　民眾黨徵召陳琬惠「嫁給宜蘭」選縣長

用行動改變宜蘭！　民眾黨徵召陳琬惠「嫁給宜蘭」選縣長

民眾黨今（3日）召開記者會，正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。黨主席黃國昌說，陳琬惠在立法院是最犀利的揭弊女神，選舉結束以後，她也從來沒有離開宜蘭，「現在回到宜蘭，鄉親聽到陳琬惠大家都會豎起大拇指，民眾黨與有榮焉」，今天要「把琬惠嫁給宜蘭」。陳琬惠也承諾宜蘭鄉親，將秉持以「執行力」為民服務的核心價值，「用行動改變宜蘭」，一起為宜蘭翻轉未來。

傳退黨後回藍營　李有宜發聲：沒政黨接洽、不需做莫須有政治操作

傳退黨後回藍營　李有宜發聲：沒政黨接洽、不需做莫須有政治操作

參選宜蘭柯文哲關心政見　陳琬惠談藍白合：與藍組最強團隊面對2026

參選宜蘭柯文哲關心政見　陳琬惠談藍白合：與藍組最強團隊面對2026

徵召陳琬惠選宜蘭牽動藍白合　黃國昌：先不提最後期限

徵召陳琬惠選宜蘭牽動藍白合　黃國昌：先不提最後期限

奇兵　藍有意徵召中選會代理主委選嘉義縣長

奇兵　藍有意徵召中選會代理主委選嘉義縣長

關鍵字：

柯文哲黃國昌民眾黨土城直播

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

一堆家長崩潰！小孩「吃4類藥」變很歡　藥師全說了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面