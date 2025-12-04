黃國昌突貼柯文哲合照喊「我準備好了」　網酸：準備好一起進土城

▲黃國昌發文貼合照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（4日）一早突貼出與柯文哲合照，並標註柯文哲社群帳號表示「Yes, I’m ready」，柯文哲也發文貼表示「今晚八點，我們來了」。貼文一出，遭網友大酸「準備好了，手牽手一起進土城」、「準備好要總統給交代了嗎」。而回顧黃國昌1日直播就提到「這禮拜四晚上請大家注意，沒意外的話，會加開一場直播，請大家期待，算是彩蛋」。因此，今晚柯文哲極可能是交保後首度與黃國昌一起直播。

黃國昌稍早突貼出與柯文哲合照，並標註柯文哲社群帳號表示「Yes, I’m ready」，而柯文哲也發文貼出兩人合照，標註黃國昌表示「今晚八點，我們來了」。

但貼文一出，遭網友留言大酸「要一起騎飛輪了嗎」、「要土城一起聚會了唷」、「準備好了，手牽手一起進土城」、「準備換你去土城蹲」、「準備好要總統給交代了嗎」。但也有大批支持者力挺嗨喊「太期待了」、「太讚了啦」、「太開心了期待好久」。

回顧黃國昌1日於YT頻道直播，黃國昌當時就提到「這禮拜四晚上請大家注意，如果沒有意外的話，會加開一場直播，我先跟大家預告，應該啦，百分之九十以上，請大家期待，算是彩蛋」。因此，今晚柯文哲極可能是交保後首度與黃國昌一起直播。

▼柯文哲發文貼合照。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）