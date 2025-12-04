吉安閹雞秤重賽！80隻大閹競重激烈　14斤9兩大閹雞秒殺全場

▲吉安鄉客家文化藝術節系列活動3日在五穀宮廟埕盛大開幕。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆十月十五為下元節，更是花蓮吉安鄉客家年度盛事！「114年吉安客家文化藝術節」系列活動3日在五穀宮廟埕盛大 開幕並展開重頭戲閹雞秤重比賽及傳統踢毽子比賽。今年匯集 80 餘隻大閹雞比重，創下歷年最高數量的紀錄！近百位踢毽好手，一早就到現場…激烈展開具有技藝性、趣味性的踢毽子競賽，鄉民扶老攜幼讓客庄文化再度生動呈現。

閹雞秤重比賽熱鬧非凡，飼主們抬著雞籠、抱著大閹雞排隊秤重，互相比拚誰家的閹雞最肥最重。伴隨磅秤數字起伏，勝負一度難分。最終由永興村呂錦煌奪下冠軍，他的大閹雞重達 14斤9兩；亞軍為吉安村劉慶源的 12斤13兩；季軍由稻香村長鄧桂英與永興村葉為麟以 12斤8兩共同獲得。而企業組由唯達工程行所認養的閹雞獲得冠軍，欣安居建設有限公司獲得亞軍，季軍則由上好草皮奪得。

踢毽子比賽的加油聲響徹雲霄，從幼兒園小朋友到年過半百的長青組選手較勁，比拚誰在時間限制內踢的次數累積最多。而慈濟大學的學生們也拉起褲管一比高下，靈活身形在場上追逐毽子趣味十足；長輩們則展現不服輸的精神，場外加油聲不斷響起。連續兩屆參賽的荷蘭籍賴小姐笑說，踢毽子與足球完全不同，越踢越覺得有趣，會持續練習提升中國技術。

邱美雲主席、黃金發副主席及代表們紛紛表示，看到閹雞賽與踢毽子的盛況，就想起兒時的美好回憶。客委會葉仁基委員感謝游淑貞鄉長長期大力推動客家文化，也肯定公所團隊用心；副議長徐雪玉則強調，客家文化精髓需一代代傳承；永興村長陳源忠也讚許活動年年精彩，成為村民歲末時最期待的話題之一。

鄉長游淑貞表示，今年盛況空前，特別感謝在地企業熱情認養，讓閹雞參賽數量創新高，展現企業投入在地客庄文化的力量；也感謝宮廟與地方社團協力，力促客家文化傳承生生不息。「十月半」敬天祈福是客庄的重要傳統，正因為有大家共同參與，續讓吉安客家文化節系列活動得以精彩延展。

▲閹雞稱重比賽最終由永興村呂錦煌飼養的14斤9兩大閹雞奪下冠軍。

此外，12月5日晚上6點於聖地慈惠堂總堂將接續舉辦「廟埕做客謝平安」活動，匯集 34 個在地店家與流動攤位，重現客庄動人風景；現場將發放千張消費體驗券、提供百項摸彩好禮。活動邀請花蓮聖天宮神將與吉安各國中小樂團攜手演出，呈現傳統文化與藝術能量的精采交流。

游淑貞誠摯邀請鄉親與遊客前來，共同感受文武藝陣的震撼，見證吉安在地文化的美。

