新北表揚社福暨綜合類績優志工　社會局長李美珍：越做越健康

▲新北社會局表揚社福暨綜合類績優志工。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市社會局今（3日）於6樓大禮堂表揚社會福利類暨綜合類績優志工，包含21位松齡志工、25位長益志工及52位福心志工。社會局長李美珍代表市長侯友宜向所有志工致謝，肯定大家長期投入志願服務，讓新北成為更宜居、友善的城市。

新北市志工總數超過19萬人，其中社福與綜合類志工便達3成、逾5萬9千人，今年上半年服務時數即突破350萬小時。李美珍指出，新北志願服務發展始於社綜類志工，感謝所有夥伴以行動陪伴弱勢、關懷長者、強化社區支持網絡。

▲社會局長李美珍代表侯市長感謝所有志工夥伴長期的投入與付出，讓新北成為宜居、友善的幸福城市。

84歲松齡志工許張和美 從病痛中悟出助人初心

金山區許張和美獲頒松齡志工獎，今年84歲。她在55歲時因照顧癌末丈夫而備感壓力，同期被診斷出胃癌第一期，術後康復後更加體悟生命可貴，決心回饋社會。她長年投入公所、學校、醫院、社區、宮廟及長青會等志工服務，也保持登山、旅遊習慣，展現樂齡活力。她鼓勵大家投入志願服務，讓生活更充實快樂。

▲社會局長李美珍頒獎表揚松齡志工許張和美。

長益志工黃盟宗 21年守護教養院生成「黃爸爸」

長益志工獎得主黃盟宗，因女兒入住八里愛心教養院而加入志工行列，並擔任家長會幹部。2014年女兒離世後，他將思念化為助力，持續陪伴院生超過21年，參與日常照護、活動支援，甚至與院生一同跳輪標舞，鼓勵孩子們發展長才，深受院生喜愛，被親切稱為「黃爸爸」。他說：「失去了一個女兒，現在卻多了許多兒女。」

▲社會局長李美珍頒獎表揚長益志工黃盟宗。



福心志工廖林良玉 卸任里長仍持續投入長輩服務

福心志工獎得主廖林良玉，曾任新店下城里長五屆、長達20年。卸任後她每週二帶領志工至屈尺的衛福部北區老人之家服務，並擔任志工隊長。發現長輩普遍有肌耐力不足、肌少症等問題後，她積極協助健康促進活動，甚至親手烹煮素食料理分享給長輩。

李美珍在頒獎前分享，她過去在中央曾參與調查，發現經常參與志願服務的人，使用健保就醫的頻率明顯降低；許多原本因長期宅居而有憂鬱、焦慮等症狀的民眾，在開始做志工後，症狀大幅改善，顯示「做志工越做越健康」。

▲社會局長李美珍頒獎表揚福心志工廖林良玉。