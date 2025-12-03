放屁出現「5種情況」恐是身體出問題！醫師建議：最好到腸胃科檢查

▲黃軒表示，若放屁出現5種情況，務必及早就醫檢查。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

胸腔暨重症科醫師黃軒表示，人體每天放屁約10至25次皆屬正常，氣體多半來自吞入空氣、腸道菌分解食物纖維及腸黏膜未吸收完全的碳水化合物，頻繁放屁並不代表身體出現問題，但若出現5種情況，恐怕是身體出問題，務必及早就醫檢查。

黃軒在臉書上說明，腸道細菌在分解食物時，會產生二氧化碳、氫氣、甲烷與少量含硫物質，而這些反應都是正常生理現象，但若屁味、頻率或身體感受明顯改變，可能反映腸道健康異常。他指出，包括突然增加放屁並伴隨腹脹或腹痛、特別臭的氣味、放屁變多且伴隨腹瀉、吃完立刻大量排氣，或是氣體反而變少且伴隨嚴重腹脹等情形，都可能是乳糖不耐、腸躁症、腸道感染、小腸細菌過度生長或腸阻塞等因素造成，必要時應盡快就醫評估。

他建議可從自我檢查著手，若近期放屁次數異常增減、大便形狀改變、伴隨絞痛、特定食物後特別明顯、晚間腹脹加重或排便出現異常等狀況，只要符合兩項以上，就應至腸胃科檢查，必要時可安排呼氣測試確認是否為乳糖不耐或細菌過度生長。

黃軒表示，要讓腸胃氣體恢復正常，可從降低特定碳水攝取、減少吞氣、避免氣泡飲品、提升纖維攝取及維持規律排便著手；若長期反覆脹氣，也可透過檢測找出原因。他強調，放屁本身並不等於生病，但若排氣模式明顯改變，就是身體發出的警訊，應及早留意腸道狀況。