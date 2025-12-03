專注做對事、獎勵自然來！永慶房屋打造讓員工發光的多元職場

▲永慶房屋提供新人首年每月6萬收入保障，更讓員工做對事情就有獎勵可以拿，打造讓員工發光的職場。

生活中心／綜合報導

幸福企業永慶房屋獎勵員工不手軟！7月份才斥資千萬元舉辦「年度海外旅遊獎勵暨員工旅遊」，11月份又再舉辦「永者饗宴-獎勵旅遊」。業務夥伴只要「精準做對事」，永慶房屋便獎勵員工出國旅遊！而且旅遊獎勵沒有年資或職級限制，許多年資不滿一年的永慶夥伴，獲得獎勵前往南京旅遊，體驗「六朝古都」深厚的歷史文化底蘊和品嚐當地美食，帶給員工一趟充實又難忘的旅程！

永慶改寫業績至上文化 讓員工的多元特質都能盡情發揮

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，許多企業會舉辦「獎勵旅遊」，激勵業績好、績效好的員工，但是對永慶房屋來說，好員工的標準不是只有「業績做得好」，我們更全面地觀察員工的努力，肯定各種特質與專長的員工的職場表現，讓每位夥伴都能根據自己的志向與強項，在職涯中找到歸屬與價值，真正落實對多元人才的重視。

因此永慶房屋推動的「永者饗宴-獎勵旅遊」活動，一改傳統以業績表現的獎勵形式，而以員工是否有做對事情作為標準。因此永慶房屋的業務夥伴們只要做對事情，就有機會贏得旅遊資格。塗振宏透露：這次參加「永者饗宴-獎勵旅遊」的同仁當中，有多位同仁年資不滿1年，充分展現永慶鼓勵員工「不論資深資淺，重視特質與專長」的用心。

▲永慶房屋重視員工各種特質與專長，不單以年資或業績為衡量項目，讓每位夥伴都能根據自己的志向與強項找到歸屬與價值。

永慶打造團隊文化 每個夥伴都能貢獻長才、也有他人支援

獲得本次「永者饗宴-獎勵旅遊」的陳亮諭店長特別分享本次南京行的牛首山之旅。牛首山融合佛教、歷史古蹟、以及自然風景的景觀，讓他大開眼界。牛首山歷史悠久，自南朝時期即為佛教重地，景區內的佛頂宮是牛首山的核心建築，以佛祖頂骨舍利供奉為主題，設有大穹頂與小穹頂，利用地下與地上構建莊嚴空間，是佛教朝聖與沉澱心靈的重要場所。陳亮諭表示，只要按部就班做對事情，就有機會出國感受世界的廣闊和多元，讓他非常開心。

陳亮諭分享，重視團隊文化的永慶房屋不只看業務夥伴們的業績數字，更從團隊合作、社區服務到專業技能等多面向考量，讓每位員工的努力與優勢都能被看見與肯定。「像我自己的店裡，有的同仁特別會找房屋、有的人很會服務社區，這些不同特質的夥伴一起合作，不只能把服務的每一個流程都做得更好，客戶滿意度更高，這樣不僅工作效率提高，大家的挫折感也少了，成就感反而更高。在合作的過程中，還能互相學習，整個團隊氣氛都更好了。」

▲永慶房屋「永者饗宴-獎勵旅遊」活動，一改業績至上的文化，員工只要做對事情就有出國旅遊機會。

大舉徵才！永慶房屋祭業務新人首年每月6萬元收入保障

「公司強調『精準做對事』，讓我覺得生活真的是可以掌握在自己手中。以我自己的團隊舉例，有些人企圖心高，想賺更多，公司絕對有資源幫助他、成就他；有的夥伴追求穩定，希望有多點時間經營私人生活，那我們就會一起把目標安排好，該做的事做好，讓他準時下班。」陳亮諭指出。

塗振宏說明，有快樂的員工，才有滿意的客戶，永慶房屋透過人資制度建立優良的職場環境，提供業務新人保障前12個月每月6萬元的高收入，業務月休最高10天，並結合AI創新科技、團隊合作與完善的福利，打造兼具「高效率、高收入與高生活品質」的幸福職場環境。今年永慶房屋橫掃各大獎項，在創新、品牌、服務及最佳企業雇主等面向都有斬獲，獲得國內外指標性大獎，更是台灣房仲唯一連續8年榮獲由國際權威人力資源期刊《HR Asia雜誌》舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，顯示永慶房屋對於同仁工作環境持續優化的決心獲國際肯定，更是房仲品牌的就業首選！

