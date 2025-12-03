　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專注做對事、獎勵自然來！永慶房屋打造讓員工發光的多元職場

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房屋提供新人首年每月6萬收入保障，更讓員工做對事情就有獎勵可以拿，打造讓員工發光的職場。

生活中心／綜合報導

幸福企業永慶房屋獎勵員工不手軟！7月份才斥資千萬元舉辦「年度海外旅遊獎勵暨員工旅遊」，11月份又再舉辦「永者饗宴-獎勵旅遊」。業務夥伴只要「精準做對事」，永慶房屋便獎勵員工出國旅遊！而且旅遊獎勵沒有年資或職級限制，許多年資不滿一年的永慶夥伴，獲得獎勵前往南京旅遊，體驗「六朝古都」深厚的歷史文化底蘊和品嚐當地美食，帶給員工一趟充實又難忘的旅程！

永慶改寫業績至上文化　讓員工的多元特質都能盡情發揮

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，許多企業會舉辦「獎勵旅遊」，激勵業績好、績效好的員工，但是對永慶房屋來說，好員工的標準不是只有「業績做得好」，我們更全面地觀察員工的努力，肯定各種特質與專長的員工的職場表現，讓每位夥伴都能根據自己的志向與強項，在職涯中找到歸屬與價值，真正落實對多元人才的重視。

因此永慶房屋推動的「永者饗宴-獎勵旅遊」活動，一改傳統以業績表現的獎勵形式，而以員工是否有做對事情作為標準。因此永慶房屋的業務夥伴們只要做對事情，就有機會贏得旅遊資格。塗振宏透露：這次參加「永者饗宴-獎勵旅遊」的同仁當中，有多位同仁年資不滿1年，充分展現永慶鼓勵員工「不論資深資淺，重視特質與專長」的用心。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房屋重視員工各種特質與專長，不單以年資或業績為衡量項目，讓每位夥伴都能根據自己的志向與強項找到歸屬與價值。

永慶打造團隊文化　每個夥伴都能貢獻長才、也有他人支援

獲得本次「永者饗宴-獎勵旅遊」的陳亮諭店長特別分享本次南京行的牛首山之旅。牛首山融合佛教、歷史古蹟、以及自然風景的景觀，讓他大開眼界。牛首山歷史悠久，自南朝時期即為佛教重地，景區內的佛頂宮是牛首山的核心建築，以佛祖頂骨舍利供奉為主題，設有大穹頂與小穹頂，利用地下與地上構建莊嚴空間，是佛教朝聖與沉澱心靈的重要場所。陳亮諭表示，只要按部就班做對事情，就有機會出國感受世界的廣闊和多元，讓他非常開心。

陳亮諭分享，重視團隊文化的永慶房屋不只看業務夥伴們的業績數字，更從團隊合作、社區服務到專業技能等多面向考量，讓每位員工的努力與優勢都能被看見與肯定。「像我自己的店裡，有的同仁特別會找房屋、有的人很會服務社區，這些不同特質的夥伴一起合作，不只能把服務的每一個流程都做得更好，客戶滿意度更高，這樣不僅工作效率提高，大家的挫折感也少了，成就感反而更高。在合作的過程中，還能互相學習，整個團隊氣氛都更好了。」

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房屋「永者饗宴-獎勵旅遊」活動，一改業績至上的文化，員工只要做對事情就有出國旅遊機會。

大舉徵才！永慶房屋祭業務新人首年每月6萬元收入保障

「公司強調『精準做對事』，讓我覺得生活真的是可以掌握在自己手中。以我自己的團隊舉例，有些人企圖心高，想賺更多，公司絕對有資源幫助他、成就他；有的夥伴追求穩定，希望有多點時間經營私人生活，那我們就會一起把目標安排好，該做的事做好，讓他準時下班。」陳亮諭指出。

塗振宏說明，有快樂的員工，才有滿意的客戶，永慶房屋透過人資制度建立優良的職場環境，提供業務新人保障前12個月每月6萬元的高收入，業務月休最高10天，並結合AI創新科技、團隊合作與完善的福利，打造兼具「高效率、高收入與高生活品質」的幸福職場環境。今年永慶房屋橫掃各大獎項，在創新、品牌、服務及最佳企業雇主等面向都有斬獲，獲得國內外指標性大獎，更是台灣房仲唯一連續8年榮獲由國際權威人力資源期刊《HR Asia雜誌》舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，顯示永慶房屋對於同仁工作環境持續優化的決心獲國際肯定，更是房仲品牌的就業首選！

延伸閱讀
永慶房屋業務新人「前12個月每月6萬元」收入保障　三天逾百人應徵
房市逢低買進趁現在？「永慶AI特助」海量房源也能找到購屋好球帶

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼彈！保羅突遭解約
嫁3800億元豪門 …47歲蜜雪絕美現身
獨／吳宗憲澳門演唱會突取消　天王曝真實原因「損失真的很大」
LINE Pay Money大塞車！銀行帳戶綁不成　官方緊急
涉台積電洩密求處1.2億罰金　東京威力科創2大聲明
快訊／二度參戰！民進黨徵召劉建國參選2026雲林縣長
不倫戀10年！新北2公務員午休「停車場車震」　感情生變女告性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

一起出國！男友獨自「升級商務艙」　她心寒：被區分很難受

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘：開幕即倒閉

月給4萬「請老婆幫顧媽媽」卻被拒！網戰翻：改成請看護

霧霾天別跑步！興大研究登國際期刊：PM2.5超標讓運動效果差

專注做對事、獎勵自然來！永慶房屋打造讓員工發光的多元職場

55688從叫車跨足上千項生活服務　找楊祐寧當代言人

交往年薪300萬竹科男「像和ATM談戀愛」！她嘆想分了　全看傻

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

一起出國！男友獨自「升級商務艙」　她心寒：被區分很難受

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘：開幕即倒閉

月給4萬「請老婆幫顧媽媽」卻被拒！網戰翻：改成請看護

霧霾天別跑步！興大研究登國際期刊：PM2.5超標讓運動效果差

專注做對事、獎勵自然來！永慶房屋打造讓員工發光的多元職場

55688從叫車跨足上千項生活服務　找楊祐寧當代言人

交往年薪300萬竹科男「像和ATM談戀愛」！她嘆想分了　全看傻

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

1000元以下交換禮物推薦！小巧包裝護唇潤手超可愛

嘴破不只是上火　醫曝「3大體質」惹禍：愛吃甜食小心了

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

腸病毒連續4週超過流行閾值　桃園衛生局籲落實「生病不上學」

邱澤、許瑋甯婚禮太甜！《當男人戀愛時》重返排行榜　網瘋朝聖：來看紀錄片

全國唯一三連霸！　台南市勇奪數位推動辦公室卓越獎＋因材網績優縣市獎

頭套垃圾袋、雙手遭反銬！美籍男陳屍泰國飯店　離奇死法曝光

徵檢察官助理「月新5萬起」　北檢招考26名打詐夥伴

藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

【聖誕倒公公】他穿布偶裝還倒立熱舞　其他公公壓力山大XD

生活熱門新聞

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

林倪安昔「非眷屬身分」　入東京巨蛋打卡惹議

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

10年都沒教召！「明年底被送14天」他崩潰

「洛鞍」颱風最快明生成　模擬路徑曝

更多熱門

相關新聞

產官學齊聚北大聚焦不動產AI議題

產官學齊聚北大聚焦不動產AI議題

為探討AI對不動產市場的影響以及相關法制的建立，國立臺北大學土地與環境規劃研究中心日前舉辦「AI × Real Estate：市場、估價、法律的未來藍圖論壇」，匯聚產官學三方專家分享洞見，除了更邀請到內政部地政司副司長陳杏莉、國立臺北大學校長林道通、國立臺北大學公共事務學院院長陳明燦出席。

桃園平鎮誠實房仲有巢氏房屋徐銘志助教師賣屋還債

桃園平鎮誠實房仲有巢氏房屋徐銘志助教師賣屋還債

「永慶AI特助」海量房源也能找到購屋好球帶

「永慶AI特助」海量房源也能找到購屋好球帶

萬大線利多坐鎮　專家曝中和連城買房「最後甜蜜期」

萬大線利多坐鎮　專家曝中和連城買房「最後甜蜜期」

用AI打造問房服務　永慶與迪卡儂、Omnichat登LINE年會分享創新成果

用AI打造問房服務　永慶與迪卡儂、Omnichat登LINE年會分享創新成果

關鍵字：

永慶房市訊息永慶必知小常識

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

吳建豪突暴瘦「臉凹骨頭突出」！數月驟減20kg

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

台中女騎士遭聯結車「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面