　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用AI打造問房服務　永慶與迪卡儂、Omnichat登LINE年會分享創新成果

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶房產集團不僅贏得LINE「最佳創新科技運用獎」金獎，更受邀至LINE Biz Converge 2025年會分享成功經驗。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

永慶房產集團開發的「永慶AI 特助」，將AI科技融入LINE官方帳號，讓用戶只要發問即可查詢與預覽物件，完整覆蓋購屋族的線上找房場景，不僅獲選「LINE Biz-Solutions Awards 2025」的「最佳創新科技運用獎」金獎，永慶房產集團也受邀至LINE Biz Converge 2025大會中分享「永慶AI特助」的成功經驗。

LINE Biz Converge 2025年度大會共聚集約1200名企業主、廣告代理商等產業人士，聚焦LINE的最新發展與AI趨勢。本屆獲得LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎的永慶房產集團、台灣迪卡儂和Omnichat更特別受邀分享在LINE的商業創新成果，其中結合LINE和AI技術的「永慶AI特助」創新體驗更是驚豔全場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，過去的找房模式是以「物件」為中心，消費者只能按照網頁上的房屋條件一個一個搜尋、整理，限縮了民眾找房的想像。但是「永慶AI特助」是以「客戶」為中心，透過「永慶AI特助」，消費者可以自由地分享自己喜歡的生活樣貌，剩下的就讓「永慶AI特助」幫你找，成家之路更有效率。

例如，消費者只要向「永慶AI特助」表達自己的生活方式或喜歡的居住情境，像是「我喜歡採光好」、「房子不要太舊、要大一點」，AI就能理解，並從具體的預算、屋況、地點、環境、機能等五大面向進行分析，再從永慶房產集團於全台超過25萬件次的房源中，匹配出消費者最可能滿意的物件，提高找房的精準度，真正引領「不用找，只要問」的AI房仲時代。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶房產集團資訊部協理呂學堯(左2)表示，永慶AI特助導入永慶累積30多年的實務經驗，讓房屋推薦更精準高效。

「永慶AI特助」更因為導入了永慶房產集團全台超過1950店、以及全台超過25萬件次的物件資料庫，因此能夠避免AI幻覺，精準理解消費者需求、進行房屋推薦；再加上「永慶AI特助」以集團累積30多年的房仲實務經驗進行訓練，還能跳脫出消費者在找房時的思考盲點，提供更多、更具潛力的物件給消費者參考。

曾有客戶想要找松山區的房子，但是「永慶AI特助」自動擴大搜尋鄰近松山區的中山、大安、信義等區域的理想房屋，推薦給客戶。原本經紀人員以為客戶會對松山區之外的房子不感興趣，沒想到客戶非常喜歡「永慶AI特助」推薦的房子，後來也順利成交。永慶表示，學習龐大數據資料庫的永慶AI，能夠為消費者帶來更多選擇，不只懂房屋也懂人性的需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！消防專家曝火場自保2口訣
快訊／宏福苑大火增至55死！仍有餘火燃燒
12強電影選角出爐！他接演「台灣隊長」陳傑憲
五口命案開庭！1句「不是你們笨」感動家屬　女婿謝檢方求刑15
演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

宏福苑大火釀災　台網友戲稱「像無限城」惹怒香港人！急刪文道歉

便秘男強力灌腸惹禍「直腸破了一大洞」 糞水亂竄引發腹膜炎

輔助駕駛系統6大情境易誤判　「放手開車」最高罰3.6萬

用AI打造問房服務　永慶與迪卡儂、Omnichat登LINE年會分享創新成果

只要問就能找到夢中情房！永慶AI特助獲LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

北農年菜套組華麗登場　推出雙組合搶攻年節商機

香港惡火「37歲消防員殉職」IG滿滿幸福照　緊抱10年女友！網鼻酸

雲林文化觀光「登上世界之巔」！雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

宏福苑大火釀災　台網友戲稱「像無限城」惹怒香港人！急刪文道歉

便秘男強力灌腸惹禍「直腸破了一大洞」 糞水亂竄引發腹膜炎

輔助駕駛系統6大情境易誤判　「放手開車」最高罰3.6萬

用AI打造問房服務　永慶與迪卡儂、Omnichat登LINE年會分享創新成果

只要問就能找到夢中情房！永慶AI特助獲LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

北農年菜套組華麗登場　推出雙組合搶攻年節商機

香港惡火「37歲消防員殉職」IG滿滿幸福照　緊抱10年女友！網鼻酸

雲林文化觀光「登上世界之巔」！雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展

崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎　全國典範永續實力

築間首度代理海外品牌！　韓國知名「中央韓鍋酒舍」年底插旗台北

港務公司基隆市七堵區首件自辦都更案　今日公告招商

南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

科技股高檔震盪！法人：獲利成長佳、評價合理　AI雙重利多加持

勇士輸還傷了柯瑞！右腿挫傷將照MRI　柯爾鬆一口氣原因曝

香港大火「楊冪暫緩官宣Prada代言」　陸4藝人大事發表全喊卡！

香港宏福苑大火「新增至55死」！個別樓層仍有餘火燃燒

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府澄清：國防部配送物流延遲

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

生活熱門新聞

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員：連我都會怕

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光　緊抱10年女友

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

Fumi阿姨「北捷踹嬤」最新裁定曝：正在申訴

14歲國中生課堂上突倒地　送醫取出4血栓

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭殘酷真相

更多熱門

相關新聞

永慶AI特助獲LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎

永慶AI特助獲LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎

2025為AI大躍進的一年，永慶房屋領航房仲服務再進化，推出「永慶AI特助」5個月來，已經創造超過200萬次的互動。「永慶AI特助」將AI科技融入LINE官方帳號，讓用戶只要發問即可查詢與預覽物件，不僅獲得客戶的熱烈回響，更獲年度科技大獎肯定，成為「LINE Biz-Solutions Awards 2025」唯一獲選金獎的房仲品牌！

中古、預售價差幅度變化驚人！竹南、頭份暴增最多、台中拿下半數席次

中古、預售價差幅度變化驚人！竹南、頭份暴增最多、台中拿下半數席次

薪資增幅追不上預售房價上漲的速度！房價所得比台北26.67倍居冠

薪資增幅追不上預售房價上漲的速度！房價所得比台北26.67倍居冠

北市大樓、公寓房價差多少？信義區價差近五成

北市大樓、公寓房價差多少？信義區價差近五成

購屋族越買越小！2房以下小宅交易占比全面提升

購屋族越買越小！2房以下小宅交易占比全面提升

關鍵字：

永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面