用AI打造問房服務　永慶與迪卡儂、Omnichat登LINE年會分享創新成果

▲永慶房產集團不僅贏得LINE「最佳創新科技運用獎」金獎，更受邀至LINE Biz Converge 2025年會分享成功經驗。（圖／永慶房產集團提供，下同）

永慶房產集團開發的「永慶AI 特助」，將AI科技融入LINE官方帳號，讓用戶只要發問即可查詢與預覽物件，完整覆蓋購屋族的線上找房場景，不僅獲選「LINE Biz-Solutions Awards 2025」的「最佳創新科技運用獎」金獎，永慶房產集團也受邀至LINE Biz Converge 2025大會中分享「永慶AI特助」的成功經驗。

LINE Biz Converge 2025年度大會共聚集約1200名企業主、廣告代理商等產業人士，聚焦LINE的最新發展與AI趨勢。本屆獲得LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎的永慶房產集團、台灣迪卡儂和Omnichat更特別受邀分享在LINE的商業創新成果，其中結合LINE和AI技術的「永慶AI特助」創新體驗更是驚豔全場。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，過去的找房模式是以「物件」為中心，消費者只能按照網頁上的房屋條件一個一個搜尋、整理，限縮了民眾找房的想像。但是「永慶AI特助」是以「客戶」為中心，透過「永慶AI特助」，消費者可以自由地分享自己喜歡的生活樣貌，剩下的就讓「永慶AI特助」幫你找，成家之路更有效率。

例如，消費者只要向「永慶AI特助」表達自己的生活方式或喜歡的居住情境，像是「我喜歡採光好」、「房子不要太舊、要大一點」，AI就能理解，並從具體的預算、屋況、地點、環境、機能等五大面向進行分析，再從永慶房產集團於全台超過25萬件次的房源中，匹配出消費者最可能滿意的物件，提高找房的精準度，真正引領「不用找，只要問」的AI房仲時代。

▲永慶房產集團資訊部協理呂學堯(左2)表示，永慶AI特助導入永慶累積30多年的實務經驗，讓房屋推薦更精準高效。

「永慶AI特助」更因為導入了永慶房產集團全台超過1950店、以及全台超過25萬件次的物件資料庫，因此能夠避免AI幻覺，精準理解消費者需求、進行房屋推薦；再加上「永慶AI特助」以集團累積30多年的房仲實務經驗進行訓練，還能跳脫出消費者在找房時的思考盲點，提供更多、更具潛力的物件給消費者參考。

曾有客戶想要找松山區的房子，但是「永慶AI特助」自動擴大搜尋鄰近松山區的中山、大安、信義等區域的理想房屋，推薦給客戶。原本經紀人員以為客戶會對松山區之外的房子不感興趣，沒想到客戶非常喜歡「永慶AI特助」推薦的房子，後來也順利成交。永慶表示，學習龐大數據資料庫的永慶AI，能夠為消費者帶來更多選擇，不只懂房屋也懂人性的需求。