社會焦點

學霸考上台大碩士班！報到網站竟顯示「放棄錄取」　兇手抓到了

▲▼重傳logo。台大,台灣大學。（圖／資料照）

▲駱生見同學兼室友錄取台大碩班，竟偷拍對方身分證「申請放棄」。（圖／資料照）

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

一名陳姓學生先前錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，孰料，卻接獲同學告知，他在台大報到網站上顯示的資料竟是「錄取放棄」，他質疑網站遭駭客入侵，隨即報警處理，揪出了住在南投縣草屯鎮的駱姓同學兼室友，由於雙方已和解，南投地檢署給予駱男緩起訴處分。

回顧整起案發經過，陳生先前報考台灣大學光電工程學研究所碩士班，3月25日上午在桃園市龜山區住家查榜，確認自己為「志願1」正取生後，隨即依規定完成碩士班網路報到，並著手展開就讀後續準備，不料，6月2日晚間他卻接到同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，隨即詢問台大教務處理由，並報警提告「妨害電腦使用罪」。

台大則指出，考生若要放棄台大碩士班的資格，除了要有學生的帳號密碼外，還要上傳身分證影本作為佐證，依教務處資料顯示，確定是本人所為，台大才會受理他的放棄資格。

▲桃園市劉姓男子去年6月間持手機偷拍多達15名女子裙底或褲底隱私部位，最後一次遭被害女子當場察覺報警送辦，揪出其犯行。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲駱生趁著同學兼室友不注意，偷拍對方身分證照片。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

警方進一步調查發現，申請取消資格的IP位置在南投縣，南投地檢署查出，駱男得知同學陳生考上台大碩班後，趁機偷拍陳生的身分證並在5月23日下午3時06分在南投縣的租屋處，登入陳生的身分證字號等資料，進入考試結果頁面並點選「申請放棄」，變更陳生的入學資格。

駱生對犯罪事實坦承不諱，也有登入紀錄，檢方指出，駱生的行為是違反個人資料保護法第19條第1項、第20條第1項，而應論以同法第41條第1項之非公務機關，非法蒐集、利用個人資料、刑法第358條之無故輸入他人帳號密碼而入侵電腦、刑法第359條之無故變更他人電磁紀錄等罪。

檢方考量雙方已經達成和解，並已履行和解條件，給予緩起訴處分，期間為1年，駱生應於緩起訴處分確定的6個月內，參加法治教育課程1次。據了解，駱生與陳生同為暨南大學的學生，還是一同租屋的室友，平日作息、互動密切，才會有機會偷拍陳生的個資犯案。

黃仁勳神預言！　大陸「3年驚人轉變」不想買輝達晶片了

