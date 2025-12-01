　
社會 社會焦點 保障人權

11小時馬拉松救援！台東160噸吊車翻覆起火1死1傷　驚險過程曝

▲台東成功鎮160噸吊車翻覆起火。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東成功鎮160噸吊車翻覆起火。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮沿海堤防11月30日發生一起重大吊車翻覆意外。一輛160噸級大型吊車在進行消波塊吊掛作業時不慎側翻並起火燃燒，造成兩名人員受困。台東縣消防局獲報後，立即派遣成功大隊、成功分隊與東河分隊前往救援，並與海巡、警察及民間吊車業者合作，展開長達11小時的馬拉松救援行動，最終造成1死1傷。

消防局表示，事故於上午11時24分通報，救援人員11時30分抵達現場。當時大型吊車翻覆卡在堤防邊緣，駕駛艙嚴重變形，一名作業員受困夾於車體中、意識清楚；另一名駕駛（亦為吊車公司老闆）則受困駕駛座內，已無生命跡象。

救援人員立即使用軍刀鋸、三合一破壞剪等工具破壞車體，於12時02分成功救出作業員，並緊急送往台東馬偕醫院救治。然而僅2分鐘後，事故車輛於12時04分突然起火，現場指揮官隨即佈署兩條水線滅火。由於車輛操作油與燃油持續外漏引燃火勢，消防人員改以抽取海水供水並使用泡沫滅火，最終於14時39分將火勢完全撲滅。

▲▼台東成功漁港吊車翻覆。（圖／記者楊晨東翻攝）

事故車輛重達160噸，結構複雜，加上受困駕駛位置狹窄，單靠人力難以施救。指揮體系緊急調度民間重型吊車支援，包含100 噸、120噸與200噸級吊車，分別從台東市區及高雄趕赴現場。晚間19時30分展開聯合吊掛行動，經多次調整後，於22時00分成功將變形的駕駛艙自海堤邊緣拉開救援空間。

為確保安全，現場設置「安全官」全程監控鋼纜狀況，地面鋪設吸油棉防滑，並在狹窄堤頂以雙節梯與掛梯構築臨時作業平台。消防人員在極度受限的環境下，利用三合一頂撐、軍刀鋸、月牙剪等器材精準破拆車體，同時以繩索固定患者以防滑落。

在警義消多方合力下，終於於22時35分成功將罹難駕駛遺體脫困並交由家屬與警方後續處理。

▲▼台東成功漁港吊車翻覆。（圖／記者楊晨東翻攝）

本次救援行動共出動警消17人次、義消27人次，分兩梯次輪班投入。消防局並特別感謝海巡署、警方及民間吊車業者的全力協助，讓長達11小時的高難度救援順利完成。

台東縣消防局呼籲，大型機具作業具高風險，業者應嚴格遵守操作安全規範，並注意環境變化，以確保作業人員安全。

▲台東成功鎮160噸吊車翻覆起火。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東成功鎮160噸吊車翻覆起火。（圖／記者楊晨東翻攝）

11/29 全台詐欺最新數據

長榮班機遇兩波劇烈亂流「餐盤全飛」　3空服員受傷送醫

