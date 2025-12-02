家人去太平間認領遺體　發現女「眼球耳朵被啃食」3員工調查中

▲家屬驚嚇發現遺體遭到啃咬。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名女子死亡後遺體被送進太平間，然而家屬隔天前去認領屍體時，驚嚇發現其眼睛和耳朵都遭到蟲啃咬，並被吃下一部分，還在遺體上發現許多蟑螂。

居住在北方邦古爾薩賴(Gursarai) Sarvo村的女子德維(Kranti Devi)，11月28日在婆家和丈夫爭吵後服下毒藥，雖然被緊急送醫仍在治療期間去世，遺體被送到占西市(Jhansi)醫學院的太平間，沒想到家屬隔天去認領屍體時發現可怕情況。

死者的哥哥帕特爾(Saksham Patel)表示，他前一天付了400盧比（約台幣139元），將遺體存放在太平間的冷凍櫃中，然而去認領屍體時卻發現其眼睛和耳朵都遭到啃咬，讓家屬在現場引起騷動。

首席醫療官馬胡爾(Sachin Mahour)趕到現場後，檢查確認遺體的眼睛與耳朵處的確有被咬痕跡，由於一般動物不太可能進到冰櫃中破壞屍體，懷疑是蟑螂或是其他小型昆蟲造成，目前涉案的3名殯儀館員工已遭到開除或停職，案件正在調查中。

