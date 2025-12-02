川普召開國安會議「未排除出兵委內瑞拉」　馬杜洛神隱5天現身

▲川普指控馬杜洛領導販毒集團，但此說法被委國否認。（組圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普1日將在白宮召集國安團隊，商討針對委內瑞拉的下一步行動，未排除派遣地面部隊可能性。與此同時，委國獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在消失5天後首度現身，結束各界對其逃亡的猜測。

被問及政府是否將討論美國針對委內瑞拉行動的最終決定時，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）證實，「總統將針對這項議題與其他重要事務，與他的國安團隊會面。」

李維特表示，川普經常與國安團隊見面，但拒絕透露具體討論內容，「他是三軍統帥，確保世界各地維持和平，是他的職責之一。」被問及總統是否仍考慮向委內瑞拉派遣美軍時，她回應，「總統有很多選項，我會讓他談談這些選項。」

CNN則披露，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、幕僚長威爾斯（Susie Wiles）等高層，預計出席這場會議。

五角大廈目前已在委內瑞拉附近海域部署包括航空母艦的11艘軍艦，以及具備兩棲登陸能力的海軍陸戰隊遠征部隊等1.5萬兵力。海軍部長費倫（John Phelan）11月29日強調，「軍方職責就是保衛國土，這正是我們在做的事情，我們正在動用最佳資源保衛國土。」

▲美國擊沉委內瑞拉外海疑似運毒的船隻。（圖／翻攝自X）

今年9月至今，美軍對該海域的「疑似運毒船」執行一系列打擊，造成80多人死亡。川普尚未排除陸路打擊委內瑞拉的可能性，並且已經指示中央情報局（CIA）在委國境內展開行動。

另一方面，63歲的馬杜洛11月30日在首都卡拉卡斯（Caracas）的咖啡頒獎典禮上現身，帶領群眾高喊委內瑞拉經濟「堅不可摧、無法撼動、無可匹敵」。此前，他最後一次公開露面是11月26日在Telegram發布駕車影片。

川普指控馬杜洛是非法領導人，領導販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles），2000年以來向美國運送了數百噸的古柯鹼與其他非法毒品。不過，這個說法已被卡拉卡斯當局否認，許多獨立專家表示，儘管委國政府內部確實出現與販毒相關的嚴重腐敗問題，卻無證據顯示存在一個在傳統定義上能被稱為販毒集團的官員組織。

《邁阿密前鋒報》（The Miami Herald）11月30日報導，川普曾向馬杜洛提議，只要他立刻下台，就能帶著妻兒透過安全通道離開委內瑞拉，但馬杜洛雖願交出政治控制權，卻堅持保留軍隊控制權，並且要求全球赦免，導致雙方陷入僵局。川普稍早證實雙方曾通話，但稱「不能說順利或不順利，就是一通電話。」