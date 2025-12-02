墨西哥毒梟「矮子」之子在美國認罪！　選美皇后妻道歉認後悔結婚

▲ 何瓦金在美國認罪，古茲曼妻子艾瑪近期也罕見吐露心聲。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin ”El Chapo” Guzman）之子何瓦金（Joaquin Guzman Lopez）1日在美國法院認罪，承認販毒及經營持續性犯罪組織等重罪。古茲曼的妻子艾瑪（Emma Coronel）近期也在紀錄片中暗示對這段婚姻感到後悔，並為丈夫的惡行道歉。

《美聯社》報導，何瓦金和兄弟奧維迪奧（Ovidio Guzman Lopez）在墨西哥當地被稱為「小矮子」，兩人被控經營「西納羅亞」販毒集團（Sinaloa Cartel）的一個派系。聯邦當局2023年指出，該組織向美國境內走私數量驚人的芬太尼，助長每年導致數萬人死亡的毒品危機。

根據認罪協議，洛佩茲承認協助監督大量古柯鹼、海洛因、甲基安非他命、大麻及芬太尼生產與走私工作。他去年7月與另一名西納羅亞集團首腦「五月」贊巴達（Ismael “El Mayo” Zambada）搭乘私人飛機抵達德州時雙雙被捕，兩人戲劇性落網也引發西納羅亞集團派系衝突。

奧維迪奧則於今年7月率先與檢方達成認罪協商，成為古茲曼家族第一個向美國司法低頭的兒子。

另一方面，古茲曼36歲的選美皇后妻子艾瑪近期打破沉默，在Oxygen頻道紀錄片中向丈夫暴行的受害者家屬致歉。艾瑪在片中說道，「我與那些失去摯愛、遭受痛苦的人們站在一起」，並透露18歲嫁給古茲曼後，對這段婚姻曾感到後悔，尤其是看見家人因此入獄時。

艾瑪在加州出生，在墨西哥杜蘭戈州的牧場長大，童年生活困苦，甚至缺乏乾淨飲水和電力供應。她回憶17歲時在當地選美比賽中與古茲曼相遇的經過，「我聽說有位重要人物在派對上，他想跟我跳舞。一個男人走過來說，『我叫何瓦金』。」

儘管艾瑪聲稱從未親眼目睹毒品交易相關暴力，也未參與古茲曼的犯罪行為，她在2021年仍因販毒、洗錢和管理與販毒集團相關企業等罪名，被判處36個月有期徒刑。2023年9月獲釋後，她致力重建生活，支持女兒並發展個人品牌，更在米蘭時裝周走秀。

古茲曼目前則在科羅拉多州ADX佛羅倫斯超級監獄服無期徒刑加30年有期徒刑，這名西納羅亞集團前首腦在2019年因25年來向美國走私大量古柯鹼等毒品被定罪。