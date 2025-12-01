高市以台海轉移經濟壓力　陸學者警示「背後棋局」：進入戰前回歸

▲陸學者分析，日首相高市早苗無力面對內部經濟壓力，用台海問題、軍國主義死灰復燃等手段博取右翼支持，讓自己路走遠一點。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

高市早苗下什麼棋局？多位大陸學者分析，日首相內閣正沿強軍路線快速推進，背後反映日本右翼政治勢力以台海問題轉移國內經濟壓力與矛盾、穩固政治地位，高市任期也可延長。這些手段也顯示日本有跡象開始進入「戰前回歸」狀態，須高度警惕。中國國際問題研究院特聘研究員項昊宇指出，中方此次對高市言論的強硬回應，是針對日本政治生態及輿論風險的前瞻性防範，旨在確保對台海及東亞安全的戰略掌控不受挑戰。

《環球時報》今1日報導，由人類命運共同體研究中心主辦的「戰後國際秩序不容破壞——高市早苗意欲何為？」研討會日前在北京外交學院舉行，與會專家學者圍繞日本首相高市早苗發表言論動因、中日關係法理博弈、反制措施正當性及國際輿情動向等關鍵議題展開深入研討。

與會大陸學者普遍認為，外界不能再以二三十年前的觀念看待日本社會和政治。中國國際問題研究院特聘研究員項昊宇指出，日本政治生態和涉華輿論的危險性值得高度關注。他特地引述日本中國問題知名專家川島真曾發文，試圖解釋中方對高市言論的強硬回應，其中有些觀點很有代表性，也有很大的誤導性和迷惑性，如指稱中方利用此事件發動全方位的對日輿論戰。

項昊宇指出，特別是利用社交媒體和多語種的方式，來「製造日本社會內部的分裂」。他認為，「從目前日本國內的一系列動向來看，此前左翼學者提出日本進入『戰前回歸』狀態，已是一個不爭的事實，需要引起高度警惕。」

他將「戰前回歸」歸納為三個特徵：首先，政治光譜出現「戰前回歸」與知華派聲音被系統性消音。在對華政策上，批評、指責甚至妖魔化中國成為「政治正確」，「台灣有事就是日本有事」成為日本政客獲取選票、推動修憲和擴軍的便利抓手。在此氛圍下，理性聲音被政治與輿論壓制，中日友好群體一旦發出不同意見，便可能被標籤為「媚中」或「賣國」，對華政策討論空間被極度壓縮，對華強硬成為唯一「正確選項」。

其次，日本歷史修正主義已系統化、主流化，長期漸進式修正和淡化侵華歷史，對社會歷史認知造成根本性重塑，使社會普遍忽視日本軍國主義侵略歷史。

第三，日本已形成政界、媒體與學界的「三位一體」反華構造。政界定調、媒體放大、學界背書，形成高度協同的閉環，長期塑造民意，培育與壯大反華思潮。項昊宇指出，這種閉環使中日關係的民意基礎遭到嚴重破壞，也正是中方強硬反制的根本原因之一。

項昊宇強調，中方強硬回應並非針對單一事件，而是針對日本右翼政治環境和輿論生態的前瞻性戰略應對。他指出，日本政界右翼勢力正利用台海問題作為選舉利益、修憲和軍事擴張的工具，中方必須展現堅決態度，以維護國家核心利益及地區安全。他還指出，中方將持續密切關注日本政界及媒體動向，確保對台海及東亞安全的戰略掌控不受挑戰。

外交學院外交學與外事管理系教授張歷歷指出，從法律制度與軍事動向來看，高市內閣正沿強軍路線快速推進，實際是右翼政治勢力尋找借口，以台海問題轉移國內壓力與矛盾，穩固政治地位。

張歷歷指出，日本國內經濟困境嚴重，東京11月通膨率同比上升2.8%，面對長期經濟困局，高市缺乏有效解決方案。「她想通過令軍國主義死灰復燃的政策來取得日本右翼的支持，試圖讓自己在首相的位子上坐得穩一點，時間長一點。」

中國社會科學院近代史研究所研究員王鍵指出，高市此次背後，折射出麻生太郎的政治思想影響。麻生曾兩次提出「台海有事即日本存亡危機事態」。

王鍵提醒，高市行為反映日本右翼力量加速右傾化，未來台海問題可能對中國構成直接戰略威脅。「中方必須高度警惕，並做好全面應對準備，以維護國家安全與地區穩定。」

