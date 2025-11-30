看好度大幅領先何欣純　地方籲藍徵召江啟臣：若初選就是送分給綠

▲江啟臣、何欣純。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

台中市長是2026藍綠交火熱區，民進黨推派立委何欣純參戰，國民黨雖未確定人選，不過立法院副院長江啟臣被認為高機率在初選出線。根據最新一份民調，江啟臣當選的看好度達52.7％，比何欣純的21.5%高出31.2個百分點；有地方人士認為，江啟臣還未宣布參選就被認為會當選，這不是拉鋸，而是「一邊倒」，所以他認為，國民黨初選反而會傷害選情，若藍營不團結，就是送分給民進黨。

隨著台中市長盧秀燕第二任期將屆，各政黨對2026該市長大位早已磨刀霍霍。民進黨確定推派何欣純參戰，國民黨方面，藍委楊瓊瓔前天已表態角逐，不過被認為高機率能在初選出線的人，是尚未宣布參選的江啟臣，而相關初選辦法預計12月中旬出爐。另外，白委麥玉珍昨受訪時也透露參選台中市長的意願，就看民眾黨中央的安排。

在此之際，《CNEWS匯流新聞網》30日公布一份民調，其中一題詢問，「如果明天就是投票日，在江啟臣、何欣純這2位中，請問您最看好誰當選我們的市長呢？」結果顯示，江啟臣當選的看好度達52.7％，比何欣純的21.5%高出31.2個百分點，另有25.0%的人無法選出任一候選人、0.8％未表態。

還有一題詢問，如果下一屆台中市長，國民黨是提名江啟臣，對上民進黨所推派的何欣純，台中市民有43.9%表態支持江啟臣，25.0%挺何欣純，江啟臣領先何欣純18.9個百分點，另尚有31.1%未表態。

對此，有地方人士指出，整份民調最關鍵的就是「看好度」，因為這代表「選民心裡覺得誰會贏」， 比支持度更準、更能預測趨勢；而從結果來看，江啟臣的看好度高於5成，等於選民主觀共識已經形成，且目前江還沒宣布參選，就已經「被認為會當選」，顯示江的形象、能力、經驗在選民心中已站穩，這不是操作出來，而是「市民自然形成的判斷」。

該人士也直言，何欣純看好度僅21.5%，當差距超過30個百分點，就不是拉鋸，而是「一邊倒」， 顯示台中選民對兩人能力的評價已非常清晰，所以他認為，國民黨初選反而會傷害選情，徵召才符合台中目前的政治結構，若是硬要初選，就是在給民進黨見縫插針的機會；藍營不團結，就是送分給民進黨。

該民調由《CNEWS匯流新聞網》民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源《CNEWS匯流新聞網》。