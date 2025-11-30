私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：洗澡都在哭

▲林岱樺揭私密對話遭曝光「像被扒光衣服丟大街」。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍、吳奕靖／高雄報導

高雄4綠委拚黨內市長初選出線，立法委員林岱樺今（30）日舉辦「姐妹伴的相遇」女力晚會，號召千名以上女性支持者前來參與，她在台上談及遭週刊揭露不存在的曖昧簡訊時，坦言「就像是被剝光了衣服，赤裸裸地在大街上被審判，被無情地焚燒」。她坦言，洗澡時會哭，但用水沖淡她的憤恨不滿，最後直呼，經過這場火煉，她是經得起考驗的林岱樺，才有資格做一個有承擔的市長。

林岱樺今日在高雄林皇宮舉辦大型造勢大會，她在上台時語氣顫抖，開場便指控部分媒體與政治操作者刻意散播不實內容，「他們拚不過民調，就找串聯媒體，拿起訴書裡根本不存在的曖昧簡訊，鋪天蓋地抹黑我。」

▲▼林岱樺今日舉辦「姐妹伴的相遇」女力晚會，號召千名以上女性支持者前來參與。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺悲憤地說，週刊發布的那一天，她的人生瞬間被剝光，所有的羞辱、惡意和謊言，在網路上蔓延開來。「那一刻的林岱樺，就像是被剝光了衣服，赤裸裸地在大街上被審判，被無情地焚燒。」她並痛批，這是一場將一個人的人格赤裸裸地焚燒的「謀殺案」。

對於被問及受到這麼大的攻擊不會委屈嗎？林岱樺坦言，在痛苦的時候，她有哭，而她的紓壓方式就是在洗澡的時候流眼淚，讓水沖淡她的憤恨不滿。

「作為一個女性的立法委員，如果今天就這樣倒下去，那以後無數的姐妹，都會在這種殘酷的性別羞辱之下死去。」林岱樺強調，雖然當下感覺心臟被撕裂，但如果因為這樣而倒下，未來都會有用性別羞辱的方式，來埋葬女性的工作者，她告訴自己必須挺身捍衛自己的清白。

林岱樺也直言，爆料不會停止，他們會打到我徹底死亡為止，越爆料她就越赤裸，越赤裸她就越透明，強調「我是經過這場火煉的林岱樺。經得起考驗的林岱樺，才有資格做一個有承擔的市長。」

▲林岱樺說，經得起考驗的林岱樺，才有資格做一個有承擔的市長。（圖／記者吳世龍攝）

雖幾度哽咽，林岱樺仍強調會堅持到底，「因為我若退縮一步，就是讓惡意得逞。我會在這裡，把我被扒光的人生，一件一件穿回來。」台下支持者持續高喊「加油！」氣氛激昂。林岱樺最後表示，她會用法律捍衛清白，也會用選票證明尊嚴，「絕不再讓任何人，把我拖到大街上焚燒。」

至於其他參選人今日也火力全開，許智傑今上午舉辦「許智傑市民見面會-路竹場」，邀來同黨立委邱志偉及前高雄市議員陳致中等站台相挺；邱議瑩同樣在下午3時於鳳山舉辦「大團結高雄贏！」造勢大會，前行政院長蘇貞昌也出面相挺；而賴瑞隆則選擇展開密集市場掃街行程，一天連續走訪楠梓市場、天天新黃昏市場和澄和黃昏市場3個菜市場，盼傾聽民意，爭取最大支持。