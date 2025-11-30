「虱目魚主題活動」再現四草大眾廟　多元體驗虱目魚料理與食漁文化

▲台南市安南四草大眾廟前廣場熱鬧展開虱目魚產業文化活動，提供虱目魚粥丸湯共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲表示，虱目魚作為台南最具特色的漁產，四百年來深植於府城歷史文化，多元烹調方式彰顯台南人的美食講究，2025年虱目魚產業文化活動今年曾於南鯤鯓代天府開幕，接著移師古稱北汕尾的安南四草，台灣蔡虱目魚品牌大家長蔡明淵親自到場，提供虱目魚粥及虱目魚丸湯與民眾共享。

活動現場還有展售、食漁教育與飯店合作推廣入菜，拓展市場，提升產業經濟與觀光價值。

台南市農業局長李芳林指出，此次產業文化活動包括三大亮點：一、虱目魚特產市集，邀請台灣蔡虱目魚、第一漁權會合作社、和畝水產、台南市漁業產銷班第19班等優質商家展售各式虱目魚美食，如虱目魚香腸、虱目魚酥、香菇虱目魚丸等，同時推動集點活動，憑消費蓋章可換虱目魚粥或丸湯。

二、食漁教育體驗特邀和畝水產漁青涂欣儀帶領虱目魚摺紙DIY與彩繪，透過親手製作魚體外型讓孩童貼近漁村文化並學習虱目魚特性與養殖知識。三、台江觀光船遊程，成功報名者以100元參加，贈送台草市集50元市集券可使用。

此外，市府攜手台南市農會、台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店及台南維悅酒店等五大飯店推出「虱目魚入菜」活動，活動從11月16日起至12月15日，歡迎民眾到飯店品嘗各式台南特色虱目魚料理。



此次「虱目魚主題活動」於安南區四草大眾廟前廣場登場，現場氣氛熱烈，吸引眾多市民及遊客攜家帶眷參與，享受豐富多重的文化體驗與漁產盛宴。