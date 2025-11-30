　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「虱目魚主題活動」再現四草大眾廟　多元體驗虱目魚料理與食漁文化

▲台南市安南四草大眾廟前廣場熱鬧展開虱目魚產業文化活動，提供虱目魚粥丸湯共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南四草大眾廟前廣場熱鬧展開虱目魚產業文化活動，提供虱目魚粥丸湯共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲表示，虱目魚作為台南最具特色的漁產，四百年來深植於府城歷史文化，多元烹調方式彰顯台南人的美食講究，2025年虱目魚產業文化活動今年曾於南鯤鯓代天府開幕，接著移師古稱北汕尾的安南四草，台灣蔡虱目魚品牌大家長蔡明淵親自到場，提供虱目魚粥及虱目魚丸湯與民眾共享。

▲台南市安南四草大眾廟前廣場熱鬧展開虱目魚產業文化活動，提供虱目魚粥丸湯共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場還有展售、食漁教育與飯店合作推廣入菜，拓展市場，提升產業經濟與觀光價值。

▲台南市安南四草大眾廟前廣場熱鬧展開虱目魚產業文化活動，提供虱目魚粥丸湯共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

台南市農業局長李芳林指出，此次產業文化活動包括三大亮點：一、虱目魚特產市集，邀請台灣蔡虱目魚、第一漁權會合作社、和畝水產、台南市漁業產銷班第19班等優質商家展售各式虱目魚美食，如虱目魚香腸、虱目魚酥、香菇虱目魚丸等，同時推動集點活動，憑消費蓋章可換虱目魚粥或丸湯。

▲台南市安南四草大眾廟前廣場熱鬧展開虱目魚產業文化活動，提供虱目魚粥丸湯共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

二、食漁教育體驗特邀和畝水產漁青涂欣儀帶領虱目魚摺紙DIY與彩繪，透過親手製作魚體外型讓孩童貼近漁村文化並學習虱目魚特性與養殖知識。三、台江觀光船遊程，成功報名者以100元參加，贈送台草市集50元市集券可使用。

▲台南市安南四草大眾廟前廣場熱鬧展開虱目魚產業文化活動，提供虱目魚粥丸湯共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

此外，市府攜手台南市農會、台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店及台南維悅酒店等五大飯店推出「虱目魚入菜」活動，活動從11月16日起至12月15日，歡迎民眾到飯店品嘗各式台南特色虱目魚料理。

▲台南市安南四草大眾廟前廣場熱鬧展開虱目魚產業文化活動，提供虱目魚粥丸湯共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）
此次「虱目魚主題活動」於安南區四草大眾廟前廣場登場，現場氣氛熱烈，吸引眾多市民及遊客攜家帶眷參與，享受豐富多重的文化體驗與漁產盛宴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
腹脹「竟是大腸癌」　醫示警5大徵兆
宣布退黨後黃國昌沒關切　李有宜不排除回國民黨再戰2026
黑豹旗／王者再現！平鎮高中締造8冠霸業　5年內第3冠入袋
開幕不到1年！東京來台爆紅大福停賣
比ChatGPT還爛「卻有強大1功能」　他喊比A片猛！網讚：
韓娛大喜之日！3藝人同天結婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南鮮果嘉年華盛大登場　黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

「虱目魚主題活動」再現四草大眾廟　多元體驗虱目魚料理與食漁文化

徐國勇參拜雲林福興宮　承諾持續關注文化傳承

台南做工行善團兵分三路齊修繕　助弱勢災戶重建家園展職人骨力

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

外國旅客驚艷阿里山高山茶　阿管處冬季茶會人氣爆棚

買一碗公無限吃遍金門「粥糜一條街」！千人排隊朝聖

白河榮家榮民健檢　嘉義榮院醫養合一模式

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

雙潭賽道國際認證　嘉義馬拉松展現城市活力

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

台南鮮果嘉年華盛大登場　黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

「虱目魚主題活動」再現四草大眾廟　多元體驗虱目魚料理與食漁文化

徐國勇參拜雲林福興宮　承諾持續關注文化傳承

台南做工行善團兵分三路齊修繕　助弱勢災戶重建家園展職人骨力

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

外國旅客驚艷阿里山高山茶　阿管處冬季茶會人氣爆棚

買一碗公無限吃遍金門「粥糜一條街」！千人排隊朝聖

白河榮家榮民健檢　嘉義榮院醫養合一模式

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

雙潭賽道國際認證　嘉義馬拉松展現城市活力

快訊／捍衛中華男籃主場　游艾喆再戰日本喊話：從第1秒開始專注

少女住院竟遭手肘襲胸　變態行政人員色問：這裡有人碰吼？

黑豹旗／平鎮高中再登王座！　主帥盛讚球隊「全國數一數二穩定」

宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明

工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

袁艾菲夫妻目睹「猴子自己開窗」跑進家裡！　嚇到急護貓

麥玉珍表態想選台中市長　鄭麗文稱尊重制度：在野提最適合人選

婚禮還是戰場？383對新人婚禮現場爆衝突　只因搶洋芋片遭批「無尊嚴的福利」

林智平41歲續戰靠關懷盃充電　笑稱王勝偉「明年守備往右移」

12生肖本周運勢　屬鼠者吉星高照、屬狗者迎意外事業財

【窗戶全封死】宏福苑房間內部照曝光！ 網友看傻：怎麼逃？

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

台積電迅速修復嘉義11校風災損害

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

2025家庭野餐日縱情草地親子遊戲音樂表演溫馨滿溢

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

2025關子嶺健走職安百分百健康走出希望家園

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

更多熱門

相關新聞

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

隨著冬日氣溫逐漸轉涼、節慶氛圍升溫，美式賣場「黑色購物節」也即將強勢登場，掀起年末囤貨熱潮！今年特別引人注目的，就是來自歐洲經典品牌STAUB與ZWILLING的精選好物——從料理鍋具、保溫壺再到居家護理組，全方位打造「冬日餐桌Ｘ溫暖生活Ｘ儀式保養」的幸福三重奏。

外送戒不掉？社群爆紅「不換衣煮飯法」省錢又省時

外送戒不掉？社群爆紅「不換衣煮飯法」省錢又省時

LINE貼圖「免費試用」來了！用到飽眾人秒衝

LINE貼圖「免費試用」來了！用到飽眾人秒衝

台東部落食尚X四葉國際　激盪部落料理新能量

台東部落食尚X四葉國際　激盪部落料理新能量

高麗菜切法有技巧　順切、垂直切口感大不同

高麗菜切法有技巧　順切、垂直切口感大不同

關鍵字：

虱目魚主題四草大眾廟虱目魚料理食漁

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

變天！　今全台有雨

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面