快訊／台東成功漁港吊車翻覆！2工人受困　1人失去心跳搶救中

記者楊晨東、莊智勝／台東報導

台東縣成功漁港今(30日)中午11時許傳出一起嚴重工安意外，一輛在碼頭堤岸作業的吊車因不明原因翻覆，導致現場2名工人受困，其中一人沒有呼吸心跳、另一人仍在搶救中。

▲台東成功漁港吊車翻覆。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

警消今午接獲通報後立即派員趕赴現場，初步了解，有2名工人受困，其中一人已經失去生命徵象，另一人雖意識清楚，但腿部遭壓住動彈不得。警消立即動用破壞器材進行搶救，期間吊車一度起火燃燒，警消立即佈線射水，目前仍在全力搶救中，詳細事故原因尚待釐清。