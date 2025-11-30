　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣象署「四等測站」人力難尋　缺員率達14.63%

▲▼中央氣象署,氣象署。（圖／記者周湘芸攝）

▲中央氣象署四等測報機構缺員率14.63%。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象局2023年9月升格為中央氣象署，但在缺少預算情況下，人力招聘不易，其中，四等測報機構缺員率已達14.63%，部分偏遠測站工作環境不佳，一旦面臨人員退休，就難以找尋適合人選。

交通部觀光局和氣象局2023年9月15日同步升格為「觀光署」與「氣象署」，但相較於觀光署增編100人，隔年預算增加，氣象署員額和經費都不變。

面臨退休潮，在人力招聘不易的情況下，氣象署整體缺員率已達7.51%。根據氣象署截至10月31日統計，預算員額共有586人，現有員額僅542人，其中又以四等測報機構缺員14.63%最嚴重，預算員額為41人，實際員額僅35人；另外，一等測報機構缺員率也有7.84%、二等測報機構為5.41%、三等測報機構為5.88%。

根據氣象署編制，一等測報機構為氣象預報中心及地震測報中心；二等測報機構為花蓮氣象雷達站、新北氣象站、花蓮氣象站、五分山氣象雷達站、墾丁氣象雷達站；三等測報機構為新竹、台中、田中、嘉義、高雄、恆春、台東、宜蘭、後龍、基隆、澎湖、金門及馬祖氣象站。

至於四等測報機構主要位於偏遠、不易抵達地區，包括竹子湖、鞍部、日月潭、新屋、阿里山、玉山、古坑、蘭嶼、東吉島、彭佳嶼氣象站，其中像是玉山氣象站位於玉山北峰峰頂，採上班一個月、休假一個月的模式，每次上班都需要徒步爬上玉山，且山上物資稀缺，遇上打雷、降雪更有不少風險，一旦面臨人員退休，就難以找尋適合人選。

另外，彭佳嶼氣象站為氣象署最北端氣象站，島上面積僅1.14平方公里，由於當地已無人居住，又被稱為最孤獨的測站，駐守觀測員需獨自打理大小事。

氣象署長呂國臣表示，氣象署每月平均都有30至49名缺額，其中，四等測站主要位於高山、離島，針對缺員都有支援機制。公務單位難免會有人員流動，包括退休及商調等，常年都有5%至10%的流動率。

呂國臣指出，目前針對高山、離島等偏遠測站都有加給，最多為玉山氣象站1萬多元，且會隨著年資增加。由於部分測站地理環境、工作型態特殊，招聘時往往需考量人員的身體狀況及人格特質。

他也說，公務人員退休制度每10年都有轉換期，今年有一些人員恰巧符合提前退休資格，若今年不退就要再多等幾年，因此不少人寧可退休俸領少一點，也趕在今年辦理退休，因此署內剛好面臨一波退休潮。

呂國臣表示，對於人力招聘，氣象署長年都有在爭取加薪，但爭取預算不是這麼容易。此外，氣象署全國氣象站、地震站就有1千多個，並24小時傳送資料，若經費不足就會影響維護能量，觀測資料品質也會受影響，因此多會優先將經費用於維護工作。

11/28 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

