　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

▲農民與合作社代表在服務區推廣冬季蔬果，呈現產地特色。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲農民與合作社代表在服務區推廣冬季蔬果，呈現產地特色。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為推廣當令農產，今天在國道1號西螺服務區南站舉辦農產推廣活動，向往返南北的旅客介紹當季盛產的香蕉與高麗菜。現場由縣長張麗善、農業處、人員代表及多家農會、合作社、產銷班共同出席，公部門與民間團體一起在服務區入口設攤，讓用路人能在旅途中直接接觸產地新鮮的蔬果。

雲林冬季香蕉進入主要產季，約700公頃的種植面積帶來穩定的產量。產地香蕉外皮金黃、香氣明顯，因含膳食纖維與鉀，成為許多民眾日常補充能量的選擇。高麗菜同樣是雲林重要作物，全縣種植面積超過1,700公頃，冬季結球緊實，水分含量高，細緻口感深受市場青睞，也因富含維生素與抗氧化物質，被不少人視為「顧胃」蔬菜。縣府指出，目前正值這兩項作物的品質高峰，是一年之中最適合品嘗的時節。

▲農民與合作社代表在服務區推廣冬季蔬果，呈現產地特色。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林高麗菜與香蕉正值品質高峰，服務區現場可見新鮮堆疊的蔬果。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動現場也示範了以產地食材入菜的創意料理，主廚與張麗善縣長一同示範將香蕉與高麗菜融入輕食與家常料理的作法，從甜點到日式煎餅皆以當令農產為主角，呈現產地食材的多用途與易料理特色，吸引民眾駐足觀賞。

農業處表示，今年多次颱風造成農田受損，但產地農民在災後快速復耕，透過精準管理，使香蕉與高麗菜的品質仍維持良好。縣府也與高速公路局合作，讓農產出現在國道與省道服務區，包含台61線口湖休息站與新竹新豐休息站等據點，希望能在旅途中提供民眾更方便取得產地直送的蔬果，拉近產地與消費者的距離。

高速公路局中區養護工程分局表示，西螺服務區位於交通要衝，每日人流眾多，成為展示地方農產的良好場域。透過縣府與民間合作，不僅讓旅客能在休憩之餘採買具有地方特色的農產品，也為農民創造更多銷售機會。

縣府指出，未來將持續串接更多通路，讓雲林產地蔬果與加工品能在國內外市場更廣泛曝光，期盼使農民收益更加穩定，也讓更多消費者品嘗到產地的好味道。

▲農民與合作社代表在服務區推廣冬季蔬果，呈現產地特色。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲活動現場展示雲林產地直送的高麗菜與香蕉。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「320+1嘉義願景展」開幕　雙引擎推動城市新未來

55考生爭16名額　林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

善用有線基金維護偏鄉收視、在地文化　南投縣連兩年獲NCC評定優等

立委批南投5G普及長期落後　數發部長：月內全縣盤點優先升級區域

嘉市警好人好事優良事蹟表揚　展現為民服務精神

曼谷新加坡國際學校69師生來交流　南投旭光高中安排天文教育體驗

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑　演出卡司全公開

「回嘉看花」共度美好時光　嘉義花海生活節要您入花叢

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

高雄凌晨砍人案

高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

「320+1嘉義願景展」開幕　雙引擎推動城市新未來

55考生爭16名額　林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

善用有線基金維護偏鄉收視、在地文化　南投縣連兩年獲NCC評定優等

立委批南投5G普及長期落後　數發部長：月內全縣盤點優先升級區域

嘉市警好人好事優良事蹟表揚　展現為民服務精神

曼谷新加坡國際學校69師生來交流　南投旭光高中安排天文教育體驗

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑　演出卡司全公開

「回嘉看花」共度美好時光　嘉義花海生活節要您入花叢

通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

鼓鼓重返打工前東家開唱　合體白安、蕭秉治「讓內湖下雪了」

宏福苑印傭驚魂回憶大火：雇主不信　見2大樓已狂燒…急喊快下樓

命理師曝「缺德的人拜拜也沒用」　打造「財富系統」6大關鍵公開

滙豐環境日綠色公益生活節　展現長期承諾、守護關渡濕地

苗栗銅鑼杭菊季開跑　溫泉煮蛋、巴士植栽咖啡廳一日遊提案

詐團又有新招！點入「電費退款」簡訊辛苦錢被騙光

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

【2027開打？】學生問賴清德：中國會打來嗎　「2027中國會做好準備而不是動手」

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

台積電迅速修復嘉義11校風災損害

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

立委批南投5G普及長期落後要求數發部改善

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑

南投縣善用有線電視基金連兩年獲NCC評定優等

更多熱門

相關新聞

《瘋神》班底「無辜被誤會逃兵」　霸氣截圖反擊

《瘋神》班底「無辜被誤會逃兵」　霸氣截圖反擊

演藝圈日前爆出閃兵風波，隨著話題延燒，沒想到竟波及無辜節目《瘋神無雙》班底香蕉（王俊傑），今（29）日他透過社群曬出一張網友質疑他沒當兵的攻擊留言，讓他看到之後無奈表示：「太誇張了，對有當兵的罵成這樣。」

吃香蕉會咳嗽！　醫：很可能對蛋白過敏

吃香蕉會咳嗽！　醫：很可能對蛋白過敏

買航空股「虧損一趟瑞士旅費」！

買航空股「虧損一趟瑞士旅費」！

基隆「山藥大餐」開賣　用創意料理挺在地農產

基隆「山藥大餐」開賣　用創意料理挺在地農產

一眼挑出甜又能久放香蕉！關鍵在「不起眼小處」

一眼挑出甜又能久放香蕉！關鍵在「不起眼小處」

關鍵字：

雲林農產香蕉高麗菜西螺服務區農產推廣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

香港大火釀百死　甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」洩思念

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面