雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

▲農民與合作社代表在服務區推廣冬季蔬果，呈現產地特色。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為推廣當令農產，今天在國道1號西螺服務區南站舉辦農產推廣活動，向往返南北的旅客介紹當季盛產的香蕉與高麗菜。現場由縣長張麗善、農業處、人員代表及多家農會、合作社、產銷班共同出席，公部門與民間團體一起在服務區入口設攤，讓用路人能在旅途中直接接觸產地新鮮的蔬果。

雲林冬季香蕉進入主要產季，約700公頃的種植面積帶來穩定的產量。產地香蕉外皮金黃、香氣明顯，因含膳食纖維與鉀，成為許多民眾日常補充能量的選擇。高麗菜同樣是雲林重要作物，全縣種植面積超過1,700公頃，冬季結球緊實，水分含量高，細緻口感深受市場青睞，也因富含維生素與抗氧化物質，被不少人視為「顧胃」蔬菜。縣府指出，目前正值這兩項作物的品質高峰，是一年之中最適合品嘗的時節。

▲雲林高麗菜與香蕉正值品質高峰，服務區現場可見新鮮堆疊的蔬果。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動現場也示範了以產地食材入菜的創意料理，主廚與張麗善縣長一同示範將香蕉與高麗菜融入輕食與家常料理的作法，從甜點到日式煎餅皆以當令農產為主角，呈現產地食材的多用途與易料理特色，吸引民眾駐足觀賞。

農業處表示，今年多次颱風造成農田受損，但產地農民在災後快速復耕，透過精準管理，使香蕉與高麗菜的品質仍維持良好。縣府也與高速公路局合作，讓農產出現在國道與省道服務區，包含台61線口湖休息站與新竹新豐休息站等據點，希望能在旅途中提供民眾更方便取得產地直送的蔬果，拉近產地與消費者的距離。

高速公路局中區養護工程分局表示，西螺服務區位於交通要衝，每日人流眾多，成為展示地方農產的良好場域。透過縣府與民間合作，不僅讓旅客能在休憩之餘採買具有地方特色的農產品，也為農民創造更多銷售機會。

縣府指出，未來將持續串接更多通路，讓雲林產地蔬果與加工品能在國內外市場更廣泛曝光，期盼使農民收益更加穩定，也讓更多消費者品嘗到產地的好味道。

▲活動現場展示雲林產地直送的高麗菜與香蕉。（圖／記者游瓊華翻攝）