鋼琴家楊千瑩攜手嘉大交響樂團　獻唱拉赫曼尼諾夫經典

▲▼ 嘉大交響樂團《LIBERATION》音樂會 鋼琴家楊千瑩獻奏拉赫曼尼諾夫經典 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學交響樂團12月10日（三）晚間7時30分在嘉義市政府文化局音樂廳舉行年度定期音樂會，以《LIBERATION》（自由）為題，獻上二十世紀經典巨作，並同時緬懷蘇聯音樂大師蕭士塔高維契逝世50週年。

本場音樂會將演出蕭士塔高維契的代表作－第五號交響曲《革命》。此曲寫於1937年，正值作曲家生涯最艱困的時期，卻以壯闊激昂的樂思，象徵「衝破黑暗、迎向光明」，被譽為蘇維埃藝術典範，也是二十世紀交響曲的重要里程碑。

此外，音樂會也將呈現俄國作曲家拉赫曼尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》，作品43。樂曲以帕格尼尼的經典主題為基礎，延伸出24個變奏，巧妙融合華麗技巧與浪漫情感，其中第十八變奏旋律唯美動人，更因電影《似曾相識》而廣為人知。本場演出將由嘉大音樂系主任、鋼琴家楊千瑩擔綱獨奏，攜手嘉大交響樂團共同詮釋，帶來令人屏息的音樂對話。

本次演出獲嘉大「高教深耕計畫A主軸－創新教學精進」經費補助，嘉大音樂系與交響樂團長年深耕校園與地方藝文推廣，此次演出不僅是年度壓軸盛會，更是樂迷難得一見的藝術饗宴。票價親民僅100元，可透過兩廳院OPENTIX網路購票，或洽嘉大音樂系辦公室購買。誠摯邀請各界蒞臨，一同感受音樂跨越時代與國界的自由力量。

※演出資訊：

時間：2025年12月10日（三）19:30。

地點：嘉義市政府文化局音樂廳（嘉義市東區忠孝路275號）。

購票方式：票價100元，請洽兩廳院OPENTIX售票系統或嘉義大學音樂系辦公室（現金）。