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陳冠宇鋼琴獨奏會「絕對貝多芬系列」　17日嘉義中正公園演出

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▲2020陳冠宇鋼琴獨奏會 絕對貝多芬系列音樂會 5/17於中正公園演出 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲t鋼琴王子陳冠宇與市長黃敏惠等人大跳洗手舞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國唯一專場鋼琴奏鳴曲系列獨奏會「2020陳冠宇鋼琴獨奏會-絕對貝多芬系列」音樂會，由嘉義市政府文化局與鴻宇國際藝術公司共同主辦，將於5月17日晚間七點半在中正公園音樂廣場，由參與公益10幾年的鋼琴王子陳冠宇蒞臨演出。記者會上陳冠宇親自現場鋼琴演奏，更與大同國小師生，市長黃敏惠及在場貴賓一同跳起洗手舞。

▲2020陳冠宇鋼琴獨奏會 絕對貝多芬系列音樂會 5/17於中正公園演出 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長頒發感謝狀合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，新冠肺炎疫情對我們衝擊很大，在這樣的時刻聽音樂很療癒，能撫慰大家心靈。今年是貝多芬250週年誕辰，他雖遭遇很多痛苦，卻能創造出如此美妙的音樂且永遠流傳，而冠宇老師是台灣重要的音樂家，又跟嘉義市淵源很深。5月17日正好國中會考結束，邀請大家來中正公園放鬆聽音樂。

▲2020陳冠宇鋼琴獨奏會 絕對貝多芬系列音樂會 5/17於中正公園演出 。（圖／記者翁伊森翻攝）
▲2020陳冠宇鋼琴獨奏會 絕對貝多芬系列音樂會 5/17於中正公園演出  陳冠宇現場演奏。（圖／記者翁伊森翻攝

陳冠宇提到，自己的演出因為疫情幾乎都取消了，貝多芬的32首奏鳴曲號稱是鋼琴的新約聖經，原先規劃從今年開始分四年，每半年要表演一個系列，這次是第一系列，共要馬拉松式的演出八個系列。感謝林怡華董事長及夫人熊千綺邀請我來嘉義戶外表演，我就把第一系列的唯一一場演出獻給音樂之都的嘉義市，這是非常難得的機會，希望大家來加油並給予支持。

今年適逢世界知名德國作曲家，有「樂聖」之美譽貝多芬(1770-1827)誕辰250週年，陳冠宇老師將唯一專場獨奏會，獻給熱情的嘉義地區愛樂朋友們，全場以貝多芬的不朽鋼琴之作，向偉大樂聖致上最崇高的追思和敬意。

音樂會由「全一水電工程有限公司」負責人林怡華、熊千綺賢伉儷，及「世界華人工商婦女企管協會-嘉義分會」創會長蔡佳靜代表，聯合購買門票300張，贈送給嘉義家扶中心及弱勢孩童，讓孩子們感受音樂帶來的力量與溫暖，為他們翻轉文化弱勢、豐富心靈饗宴。

音樂會配合防疫宣導，移至中正公園露天廣場，當天入場觀眾需配合規定戴上口罩、測量體溫及酒精乾洗手，同時座位區也會加寬距離及事先消毒，讓來賓安心聆賞。歡迎市民朋友至兩廳院購票系統購票，一同來聆賞這場精彩可期的音樂會。

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