地方 地方焦點

國民黨131周年黨慶盛大舉行　嘉義市長黃敏惠親頒70年黨員獎章

▲▼ 國民黨嘉義市黨部歡慶黨慶 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

▲▼ 國民黨嘉義市黨部歡慶131周年黨慶 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中國國民黨嘉義市黨部於今（29）日在嘉義鈺通飯店舉行「中國國民黨131周年黨慶」活動，現場氣氛隆重熱烈，除邀集地方黨務幹部與基層黨員參與外，並特別舉行表揚典禮，肯定長年支持黨務的義務幹部與晉齡黨員。會中由市長黃敏惠親自頒發「晉齡70年黨員」獎章，黃市長表示資深黨員見證了國家與地方發展的重要歷程，更在各個時代扮演關鍵推動者,是黨組織最寶貴的資產。

▲▼ 國民黨嘉義市黨部歡慶黨慶 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

▲嘉義市長黃敏惠出席國民黨嘉義市黨部歡慶131周年黨慶 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

活動由嘉義市黨部主委蔡明顯主持，他感謝所有黨員長期以來對黨的支持與付出，尤其是深耕基層、默默奉獻的義務幹部，更是黨務推動的重要力量。他指出國民黨能走過 131 年的風雨，是因為每一位黨員的堅持與奉獻，盼望展現大家庭的凝聚力、向心力,攜手合作，一起讓國民黨在嘉義更扎根、更茁壯。

▲▼ 國民黨嘉義市黨部歡慶黨慶 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

▲國民黨嘉義市黨部蔡明顯主委。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

本次大會特別頒發30、40、50、60及70年晉齡黨員獎狀，向多年支持黨務的資深同志致上最高敬意。感謝他們長期為黨奉獻心力，現場氣氛熱烈、溫馨感人。

蔡明顯主委表示今天接受表揚的同志,【有你們真好】因為有你們衷心相挺,不離不棄、無私無我的奉獻,讓本黨永續永存,身為國民黨黨員,有過值得驕傲的歷史,但也有不如意的時刻,回顧過往歷史,本黨【成於團結、敗於分裂】千金可散去但志節不會變,期盼所有同志精誠團結,在鄭主席領導之下,藍天再現,重返執政。

蔡主委緬懷已故總督導在世時,曾大力支持黃敏惠投入市長選舉,至今讓人記憶深刻,大家將士用命、眾志成城,讓嘉義市綠地變藍天,期盼國泰民安、黨運昌隆,並祝嘉義市是最幸福的城市。

黃敏惠市長表示，2005年參選市長時, 四面楚歌,嘉義市又是南部重要【灘頭堡】,為翻轉民主聖地,綠大於藍的嘉義市政治版圖,在大家努力下國民黨終於收復嘉義。在位期間為讓市民有感, 以務實態度推動各項政策，持續打造更宜居、更具競爭力的城市。

黃敏惠會中稱讚國民黨嘉義市,蔡明顯主委領導有方,並肯定前總督導陳政寬的領導表現,至於未來接班人選,黃敏惠表示要懂嘉義未來發展、【敢為嘉義拚】、【敢為嘉義衝的人】,她就支持。

活動貴賓包含黃敏惠市長、中央黨部副主席季麟連、組發會主委李哲華、市議員張秀華、鄭光宏、黃思婷、傅大偉、陳家平、郭定緯等皆親自到場，與黨員共同慶祝國民黨成立131周年。黨員們在活動中互動熱絡，現場氣氛溫馨，在嘉義市黨部安排下順利圓滿落幕。

