避難所還是災難所？游淑慧爆北市把危樓列防空避難所　蔣萬安允改善

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

俄烏戰爭開打4年，也讓政府更重視戰爭或是災難發生時，國人的自主應變能力。但台北市議員游淑慧今（28日）質詢時指出，台北市竟有危樓被列為防空避難所，且遍及全市，「這到底是避難所還是災難所？躲進去以後到底是在避難還是不知死活？」對此，市長蔣萬安指示，建管處、警察局重新盤點，把不適合的地點從防空避難處所APP下架。

游淑慧質詢時指出，彰化縣有一處被縣府列為危樓的建物，居然被指定為防空避難所，「所以到底是避難所還是災難所？」這樣的情況在台北市比比皆是，隨便從台北市列管需拆除的建物去比對防空避難所，一堆都是。

游淑慧質疑是不是都沒有清查？使照還在的就列為防空避難所，不管是不是危險建築？建管處長虞積學說，會有很多早期的公寓有設置防空避難室，強調都有清查，且有把目前所有公有、公共還有公共設施都列為防空避難所。

游淑慧指出，把公共設施列為防空避難所，就是要讓民眾知道還有別的地方可以躲，但民眾不會管這棟是不是「危險的防空避難所」，防空避難所就是防空避難所，還要去分辯危險不危險？這樣對嗎？危險的就不該當防空避難所。

游淑慧舉例，有一棟被士林分局列為可容納192人的防空避難所，但都發局在7年前就已函文要求限期停止使用、要拆除重建，現在看得出來還有在使用。游說，可以理解市府對於所有權人不都更的無奈，但好歹不要列為防空避難所吧？

虞積學說明，現在跟警察局合作的是說，對於公有建物、公共設施建物，建管處也清查了1千多件私有建物，現況看過是可以做防空安全避難室。但游淑慧質疑，不能再把不安全的避難所列入，列出安全避難所是政府的責任，但不能把危樓繼續列為避難所。

游淑慧接著指出，士林、北投、松山、內湖等區都有危樓被列為避難所，「這到底是避難所還是災難所？躲進去以後到底是在避難還是不知死活？躲進去萬一發生什麼事，可能都被活埋」。

虞積學說，會再把APP上的地點篩選、下架一下。市長蔣萬安說，避難所一定是要安全的，沒有什麼不安全的避難所，危樓就是危樓，會請建管處跟警察局重新全面做一次盤點，即刻更新APP上的資訊，「只有安全建物才會列為避難所，如果是危險的建物、要拆的危樓，不可能成為避難所」。

建管處表示，目前本市防空避難處所APP中，仍有部分列入應拆除重建之老舊建築物。建管處將全面檢視，排除此類建物之避難資訊，確保民眾取得正確安全資訊。

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）