全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

▲全聯在屏東開設「崁頂中正門市」370坪，是當地30年來首家大型連鎖超市進駐。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心擴大偏鄉設點，在屏東縣崁頂鄉開設「崁頂中正門市」，今（28）日起試營運，12月3日正式開幕，此區域30年來無大型傳統菜市場，更無連鎖超市；如今門市賣場兩層樓，總計約370坪，販售生鮮蔬果、民生用品等，還有小農直採專區，將提升在地居民購物便利性。

▲全聯深入全台各鄉鎮市，擴大偏鄉設點腳步，讓居民享有便利的購物服務。（圖／業者提供）

屏東縣崁頂鄉過去30年來，不僅無大型傳統菜市場，更無連鎖超市，居民採買多仰賴前往東港、潮州，往返不便，而在崁頂鄉長廖國富積極洽談下，全聯首度進駐崁頂鄉，成為當地第一家連鎖超市。

全聯以向鄉公所租地自建方式，打造兩層樓、總計約370坪的「全聯崁頂中正門市」，販售生鮮蔬果、精肉鮮魚、民生用品、食品零食等多元品項，更設有小農直採專區，販售超過60款品項，讓居民不必遠行，就能輕鬆採買，同時支持台灣友善耕作農業。

▲「全聯崁頂中正門市」販售生鮮蔬果、民生用品、食品零食等。（圖／業者提供）

▲「全聯崁頂中正門市」還規劃小農直採專區。（圖／業者提供）

崁頂鄉長廖國富表示，全聯進駐崁頂的計劃得來不易，過去的崁頂數十年如一日，如今全聯願意展店在崁頂，推動鄉親生活便利性的大躍進，未來期許崁頂鄉親可以在自鄉的全聯，購買生活用品之外，也藉此帶動地域性經濟提升，讓崁頂的未來有更多企業願意進駐。

另外，屏東還有一處約260坪的「車城中山門市」也在今年6月初開幕，已成為居民日常採買新基地。

▲門市兩層樓，也販售民生用品。（圖／業者提供）

除了屏東，全聯下一站將前往被稱為「老人村」的嘉義鹿草鄉，預計今年底開設「全聯鹿草國中門市」。此計劃源自當地鄉長於媒體報導中一句「許願有一間全聯」，而後全聯主動聯繫，歷經2年多努力，打造一樓超過250坪的門市服務居民。

全聯表示，儘管全台店數已突破1,200家，為服務遠鄉民眾，全聯也規劃4台「行動超市車」，深入花蓮、嘉義、新竹、屏東等地，車上販售300到400項商品，包括民生用品、泡麵、飲料、餅乾等乾貨，還有蔬果、魚肉等生鮮，滿足遠鄉居民的日常需求。

★家樂福24小時量販+1

家樂福近日宣布「台中青海店」將於12月22日正式熄燈，不過同時表示，台中最大據點「西屯店」將於12月15日起改為「24小時營業」，持續服務夜間消費族群。

今年家樂福有5間量販店結束營業，除了台中青海店，還有嘉義北門店、新竹竹北店、台北北投店、家樂福桃園店；不過同時加快布局「社區型超市店」。有業界分析，隨著消費習慣改變、建物成本上升，小型超市因鄰近住宅區、便利性高，更具競爭力，再加上大型土地取得不易，使量販店展店策略逐漸趨於保守。

而統一集團入主家樂福後，以穩健策略調整版圖，關閉營運不佳的句點，同時優化門市布局。首家統一體系下的新門市，將於台南東區登場，規模約4000坪，象徵拓點重啟。

目前家樂福已涵蓋量販、超市、頂級超市、電商等多元業態，量販店仍是營收主力。業界認為，在統一資源挹注下，只要找到合適大型據點，家樂福仍會持續推進量販通路發展。