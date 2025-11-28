　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

▲▼全聯在屏東開設「崁頂中正門市」370坪，是崁頂30年來首家大型連鎖超市進駐。（圖／業者提供）

▲全聯在屏東開設「崁頂中正門市」370坪，是當地30年來首家大型連鎖超市進駐。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心擴大偏鄉設點，在屏東縣崁頂鄉開設「崁頂中正門市」，今（28）日起試營運，12月3日正式開幕，此區域30年來無大型傳統菜市場，更無連鎖超市；如今門市賣場兩層樓，總計約370坪，販售生鮮蔬果、民生用品等，還有小農直採專區，將提升在地居民購物便利性。

▲▼全聯在屏東開設「崁頂中正門市」370坪，是崁頂30年來首家大型連鎖超市進駐。（圖／業者提供）

▲全聯深入全台各鄉鎮市，擴大偏鄉設點腳步，讓居民享有便利的購物服務。（圖／業者提供）

屏東縣崁頂鄉過去30年來，不僅無大型傳統菜市場，更無連鎖超市，居民採買多仰賴前往東港、潮州，往返不便，而在崁頂鄉長廖國富積極洽談下，全聯首度進駐崁頂鄉，成為當地第一家連鎖超市。

全聯以向鄉公所租地自建方式，打造兩層樓、總計約370坪的「全聯崁頂中正門市」，販售生鮮蔬果、精肉鮮魚、民生用品、食品零食等多元品項，更設有小農直採專區，販售超過60款品項，讓居民不必遠行，就能輕鬆採買，同時支持台灣友善耕作農業。

▲▼全聯在屏東開設「崁頂中正門市」370坪，是崁頂30年來首家大型連鎖超市進駐。（圖／業者提供）

▲「全聯崁頂中正門市」販售生鮮蔬果、民生用品、食品零食等。（圖／業者提供）

▲▼全聯在屏東開設「崁頂中正門市」370坪，是崁頂30年來首家大型連鎖超市進駐。（圖／業者提供）

▲「全聯崁頂中正門市」還規劃小農直採專區。（圖／業者提供）

崁頂鄉長廖國富表示，全聯進駐崁頂的計劃得來不易，過去的崁頂數十年如一日，如今全聯願意展店在崁頂，推動鄉親生活便利性的大躍進，未來期許崁頂鄉親可以在自鄉的全聯，購買生活用品之外，也藉此帶動地域性經濟提升，讓崁頂的未來有更多企業願意進駐。

另外，屏東還有一處約260坪的「車城中山門市」也在今年6月初開幕，已成為居民日常採買新基地。

▲▼全聯在屏東開設「崁頂中正門市」370坪，是崁頂30年來首家大型連鎖超市進駐。（圖／業者提供）

▲門市兩層樓，也販售民生用品。（圖／業者提供）

除了屏東，全聯下一站將前往被稱為「老人村」的嘉義鹿草鄉，預計今年底開設「全聯鹿草國中門市」。此計劃源自當地鄉長於媒體報導中一句「許願有一間全聯」，而後全聯主動聯繫，歷經2年多努力，打造一樓超過250坪的門市服務居民。

全聯表示，儘管全台店數已突破1,200家，為服務遠鄉民眾，全聯也規劃4台「行動超市車」，深入花蓮、嘉義、新竹、屏東等地，車上販售300到400項商品，包括民生用品、泡麵、飲料、餅乾等乾貨，還有蔬果、魚肉等生鮮，滿足遠鄉居民的日常需求。

★家樂福24小時量販+1

家樂福近日宣布「台中青海店」將於12月22日正式熄燈，不過同時表示，台中最大據點「西屯店」將於12月15日起改為「24小時營業」，持續服務夜間消費族群。

今年家樂福有5間量販店結束營業，除了台中青海店，還有嘉義北門店、新竹竹北店、台北北投店、家樂福桃園店；不過同時加快布局「社區型超市店」。有業界分析，隨著消費習慣改變、建物成本上升，小型超市因鄰近住宅區、便利性高，更具競爭力，再加上大型土地取得不易，使量販店展店策略逐漸趨於保守。

而統一集團入主家樂福後，以穩健策略調整版圖，關閉營運不佳的句點，同時優化門市布局。首家統一體系下的新門市，將於台南東區登場，規模約4000坪，象徵拓點重啟。

目前家樂福已涵蓋量販、超市、頂級超市、電商等多元業態，量販店仍是營收主力。業界認為，在統一資源挹注下，只要找到合適大型據點，家樂福仍會持續推進量販通路發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致
CEO教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬
香港宏福苑大火釀94死　館長發文哀悼：以個人名義捐款一百萬港
好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟
業者太黑心！遭市府貼「慎選消費」公告
邱澤、許瑋甯婚禮賓客太狂！名單流出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

好市多「第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

超商「雞排+珍奶」罪惡組合優惠　周末3天「買2送2」一次看

【廣編】林鳳營榮獲國際三大品質風味獎肯定　以「濃純香」再創台灣乳品新標竿

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

全家「AI科技煮茶」千間店開賣　8款新品同系列任選「買1送1」

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

好市多「第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

超商「雞排+珍奶」罪惡組合優惠　周末3天「買2送2」一次看

【廣編】林鳳營榮獲國際三大品質風味獎肯定　以「濃純香」再創台灣乳品新標竿

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

全家「AI科技煮茶」千間店開賣　8款新品同系列任選「買1送1」

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購

快訊／2027年核三有望重啟　卓榮泰：安全無虞的情況下做規劃

台東縣府打造銀髮就業舞台　旅日教師返台授課展現熟齡能量

外勞現買房潮？桃園房仲曝「集資買公寓」現況：在地人還在等崩盤

第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致哀

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

國際終止婦女受暴日　東警與蘭馨協會呼籲「性別暴力零容忍」

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

又傳法官過勞病倒　行政法院審判長蔡紹良加班不適...急診住院

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

CEO等級教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬

希澈準備跳槽到赫海公司？ 銀赫要求：兩個月賺回簽約金XD

消費熱門新聞

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

橄欖油買1送1！賣場義大利周優惠一次看

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

超商周末「買2送2」優惠一次看

好市多「第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

三重認證！Yamaha勁豪125靠實力榮登「爸媽專用神車」

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

NENE CHICKEN台中2門市宣布熄燈　中台灣只剩彰化店

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

更多熱門

相關新聞

網紅惡搞家樂福、全聯　挨告下場曝

網紅惡搞家樂福、全聯　挨告下場曝

IG有2.9萬粉絲的網紅「詹姆士（呈）」為了拚流量，帶著賴姓攝影師到全聯、家樂福，拍下自己隨意「試吃」洋芋片、優酪乳等，再將開封後的商品放回貨架上的畫面，還表示「免費的最好喝，不買了走了」，影片放上網後，不僅被網友撻伐，還被全聯和家樂福告上法院。台中地院審理，法官審酌兩人已和2業者和解，共要賠償40萬元等情，依各犯2個以網際網路犯妨害信用罪，詹姆士處6月徒刑，賴男處4月徒刑，皆緩刑2年。可上訴。

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／全聯聲明澄清「標價疑慮」　將全面改電子價卡

快訊／全聯聲明澄清「標價疑慮」　將全面改電子價卡

全聯合作台南百年中藥鋪　新推十全大補湯

全聯合作台南百年中藥鋪　新推十全大補湯

新北警攜手全聯推防詐標語　落實生活化宣導

新北警攜手全聯推防詐標語　落實生活化宣導

關鍵字：

全聯屏東崁頂中正屏東崁頂全聯

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面