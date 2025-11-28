　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）

▲台積電提告前資深副總經理羅唯仁，但他早在今年10月就出境飛往美國。（圖／取自工研院）

記者趙蔡州／綜合報導

台積電25日對前資深副總經理羅唯仁提起法律訴訟，指控羅唯仁可能將2奈米等先進製程等資料洩漏給競爭對手英特爾，高等檢察署26日會同調查局前往搜索羅唯仁位在台北市、新竹縣的住所，查扣電腦、隨身碟等物品，但羅唯仁早在今年10月就已出境飛往美國，未來不排除會傳喚羅唯仁到案說明。

台積電25日宣布對轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提出告訴，控訴羅唯仁任職期間簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，卻在離職後立刻轉任英特爾執行副總裁，有高度洩露營業秘密及機密資訊可能。

高檢署指出，有關台積電前資深副總經理羅唯仁涉嫌違反國家安全法等案件，高檢署18日獲悉後，已立刻分他字案偵辦，經初步調查後，於26日下午指揮法務部調查局人員持智慧財產及商業法院（下稱智商法院）核發之搜索票，對羅唯仁位在台北市、新竹縣之住居所執行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物。

檢察官也在26日依刑事訴訟法第133條第2項規定，向智商法院聲請扣押羅唯仁的股票及不動產並經法院核准。

根據中央社報導，法界人士表示，檢調可能會加快分析查扣到的證物，釐清羅唯仁的涉案情況，儘管羅唯仁10月就已出境飛往美國，仍不排除會傳喚羅唯仁到案說明，屆時若無正當理由未出席，可能就會進行拘提或發布通緝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北一女學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

北一女18歲學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

台糖台南銀髮宅管理糾紛曝光　家苑未依約營運法院判台糖勝訴

恐怖前男友30刀殺女公關「她劈腿又欠錢」　認罪因病求減刑

快訊／新北33歲女6樓住處墜落　昏迷倒臥路旁

走出鐵窗外的新生活！台東地檢署與更保台東分會中秋節探望

萬華雙和市場「大火沖天」現場曝　住戶全身燒到脫皮

快訊／北市萬華市場大火「燒到隔壁幼兒園」　1人全身灼傷送醫

中友百貨彰化店停工傳言不斷　林世賢怒轟：惡意造謠將提告

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

宏福苑「最新空拍影片」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落

香港宏福苑大火新增至55死！個別樓層仍有餘火燃燒

北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

北一女18歲學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

台糖台南銀髮宅管理糾紛曝光　家苑未依約營運法院判台糖勝訴

恐怖前男友30刀殺女公關「她劈腿又欠錢」　認罪因病求減刑

快訊／新北33歲女6樓住處墜落　昏迷倒臥路旁

走出鐵窗外的新生活！台東地檢署與更保台東分會中秋節探望

萬華雙和市場「大火沖天」現場曝　住戶全身燒到脫皮

快訊／北市萬華市場大火「燒到隔壁幼兒園」　1人全身灼傷送醫

中友百貨彰化店停工傳言不斷　林世賢怒轟：惡意造謠將提告

晶華酒店耶誕樹點燈　董座潘思亮：解決缺工就是解決國旅問題起點

剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

台灣YTR開出「全球唯一」大谷翔平神卡！預估價值破百萬美元

羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

北區國稅局「金馬迎春」水果月曆兌換　全數兌換完畢

《數碼寶貝》新作極好評　製作人談與《寶可夢》差異：各有強項

宏福苑起火影片

社會熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

萬華雙和市場大火沖天現場曝　住戶全身燒到脫皮

即／33歲女墜落傷　昏迷送醫急救

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

羅唯仁洩台積電機密　早在10月就出境

男阿布達比轉機遭武裝人員帶走！妻曝最新狀況：手機遭扣留

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

即／北市萬華市場起火　已知1人受傷

正妹消防員哭訴出差遭長官硬上！夫求償吞敗理由曝

五口命案開庭　女婿謝檢方求刑15年

即／台積電告羅唯仁洩密！高檢署出手了

更多熱門

相關新聞

英特爾挺羅唯仁否認技術移轉　經長龔明鑫：不是一方說了算

英特爾挺羅唯仁否認技術移轉　經長龔明鑫：不是一方說了算

台積電（2330）對前資深副總羅唯仁退休後前往英特爾任職恐有洩密一事提出告訴，英特爾今（27日）發聲明批「技術轉移指控毫無根據」，經濟部長龔明鑫今也回應表示，相關事證須由檢調調查、法院認定，「不是任何一方說了就算。」至於羅唯仁工研院院士頭銜遭撤銷一事，他則表示「時間不會太久」。

即／台積電告羅唯仁洩密！高檢署出手了

即／台積電告羅唯仁洩密！高檢署出手了

台積電告羅唯仁！外媒點2關鍵問題

台積電告羅唯仁！外媒點2關鍵問題

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電叛將「偷機密」坐上副總裁　專家揭死穴

台積電叛將「偷機密」坐上副總裁　專家揭死穴

關鍵字：

台積電羅唯仁

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

香港惡火65死　百人排隊認屍

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面

即／香港宏福苑火燒31小時　增至75死

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適急做檢查

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

看似無害「其實城府超深」星座

萬華雙和市場大火沖天現場曝　住戶全身燒到脫皮

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

律師媽也遭詐千萬！8位數歸零

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面