羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

▲台積電提告前資深副總經理羅唯仁，但他早在今年10月就出境飛往美國。（圖／取自工研院）

記者趙蔡州／綜合報導

台積電25日對前資深副總經理羅唯仁提起法律訴訟，指控羅唯仁可能將2奈米等先進製程等資料洩漏給競爭對手英特爾，高等檢察署26日會同調查局前往搜索羅唯仁位在台北市、新竹縣的住所，查扣電腦、隨身碟等物品，但羅唯仁早在今年10月就已出境飛往美國，未來不排除會傳喚羅唯仁到案說明。

台積電25日宣布對轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提出告訴，控訴羅唯仁任職期間簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，卻在離職後立刻轉任英特爾執行副總裁，有高度洩露營業秘密及機密資訊可能。

高檢署指出，有關台積電前資深副總經理羅唯仁涉嫌違反國家安全法等案件，高檢署18日獲悉後，已立刻分他字案偵辦，經初步調查後，於26日下午指揮法務部調查局人員持智慧財產及商業法院（下稱智商法院）核發之搜索票，對羅唯仁位在台北市、新竹縣之住居所執行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物。

檢察官也在26日依刑事訴訟法第133條第2項規定，向智商法院聲請扣押羅唯仁的股票及不動產並經法院核准。

根據中央社報導，法界人士表示，檢調可能會加快分析查扣到的證物，釐清羅唯仁的涉案情況，儘管羅唯仁10月就已出境飛往美國，仍不排除會傳喚羅唯仁到案說明，屆時若無正當理由未出席，可能就會進行拘提或發布通緝。