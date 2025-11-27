　
大陸 大陸焦點 特派現場

眼中風！35歲男子「熬夜打遊戲」瞬間失明　 醫：90分鐘黃金救援

▲35歲小嚴熬夜打遊戲。（示意圖／AI製圖）

▲35歲小嚴熬夜打遊戲。（示意圖／AI製圖）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名35歲的男子小嚴（化名）日前熬夜玩遊戲時，突感視線模糊，近乎失明，送醫後被診斷為「眼中風」，引發外界關注。湖南中醫藥大學第一附屬醫院眼科主任醫師姚小磊指出，碰到該狀況需把握黃金救治90分鐘。

據《大皖新聞》報導，小嚴發病時正盯著螢幕，視線突然模糊，雖經杭州市第一人民醫院緊急處置挽回部分視力，但因錯過90分鐘的黃金治療期，右眼已無法恢復。

姚小磊解釋，「眼中風」實為視網膜中央動脈或靜脈阻塞，屬血管栓塞的一種。視網膜如同相機底片，需要穩定血流，一旦供血或回流受阻，便會迅速缺血缺氧，造成視力急遽下滑。

姚小磊指出，視網膜動脈阻塞是急性重症，部分患者事前會短暫出現模糊、黑矇等預警訊號，但典型症狀多為「突發、無痛」，數秒到數分鐘內視力即大幅下降，嚴重者僅剩光感甚至全盲；視野也可能出現突然變暗，像被窗簾遮住。

▲小嚴的右眼已失去視力。（示意圖／AI製圖）

▲小嚴的右眼已失去視力。（示意圖／AI製圖）

相較之下，視網膜靜脈阻塞更常見，症狀包括突發性視力下降但不如動脈阻塞急劇；視物變形、直線變彎；視野出現固定黑影；或眼前像蒙上一層毛玻璃般變暗、色彩變得黯淡。

專家提醒，這兩類阻塞皆具突發性與無痛特徵，許多人誤以為只是「用眼疲勞」而延誤就醫。入冬後更易誘發眼中風，包括寒冷造成血管收縮、血壓波動使斑塊脫落形成血栓、飲水不足導致血液黏稠等因素，都會提高阻塞風險。

醫師提醒，以下族群需特別注意：

一、中老年人（特別是60歲以上），血管彈性退化。

二、三高族群（高血壓、高血糖、高血脂），血管病變風險高。

三、已有動脈硬化者。

四、長期吸菸者，煙草會直接損傷血管內皮。

醫界強調，眼中風最明顯的警訊是「突發、無痛的視力驟降」。一旦出現相關症狀，務必立刻前往具備眼科急診的醫院，因為視網膜缺血超過90分鐘可能造成不可逆的永久損害，千萬不可以為休息就能好轉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

36歲男「嘴破20年」自行停藥竟失明

36歲男「嘴破20年」自行停藥竟失明

陝西西安一名李先生（化名）20年來，幾乎每個月都會長口腔潰瘍，但他一直沒放在心上。沒想到5年前病情惡化，突然出現雙眼視力模糊、眼紅、疼痛，檢查後才得知自己罹患「白塞氏症合併葡萄膜炎」。雖然經治療後病情一度穩定，但他自行停藥，最終導致右眼失明。

眼中風視力驟降視網膜阻塞三高族群失明

