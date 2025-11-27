日官員曝：川普、高市早苗通話達共識　攜手緩和中日緊張

▲ 川普與高市早苗10月於東京會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美媒曝光美國總統川普與日本首相高市早苗25日電話會談內容，稱川普與中國國家主席習近平通話後建議日方，避免在台灣問題上刺激北京。日本官房長官木原稔27日拒絕回應談話細節，但知情人士透露，雙方在電話中確認將攜手合作緩和局勢。

《華爾街日報》此前獨家報導，習近平25日與川普通話中特別強調中國對台灣的「歷史權利主張」，並提醒美方需攜手維護世界秩序穩定；川普隨後致電高市早苗，建議她在台灣主權議題上不要過度挑釁中國。

綜合TBS及《共同社》等日媒，木原稔27日在記者會上對此表示，「川普總統向我方說明近期美中關係狀況，包括最近舉行的美中峰會。會談細節屬外交層級，因此不便回應。」

但日本政府相關人士透露，川普確實在電話中向高市早苗表達「不希望日中關係惡化進一步升級」的立場，兩人也就攜手合作平息緊張事態達成共識。

高市早苗先前在國會答詢時公開表示，台海武力衝突可能構成「存亡危機事態」，意即日本可行使集體自衛權，引發中方強烈不滿。

日本官員私下表示，川普勸說高市的舉動令人憂心，顯示他不願讓台海爭議影響美中關係回溫，尤其是在中國承諾擴大採購美國農產品的敏感時機。不過知情美日官員也澄清，川普雖建議避免激怒中國，但未強硬施壓日方撤回「台灣有事」相關發言。