每天狂吹哨！裝甲兵跌270米土坡「手機眼鏡噴飛」　待原地撐6天

記者鄧木卿／台中報導

陸軍十軍團568裝甲旅25歲的江姓士兵，21日獨自攀登台中知名「八唐縱走」路線，下山途中偏離原訂路線滑落約270公尺深土坡，手機、眼鏡和鞋子全噴飛不見，近視500度的他不敢亂動，原地待救，每天一醒來，就狂吹哨子，吹了6天，昨（26）天上午終於被聽見，9小時後平安送下山。

▲裝甲兵獨攀墜谷「手機眼鏡噴飛」，500度近視摸黑撐6天。（圖／ETtoday資料照）

江男獨攀八唐縱走路線，返程偏離原訂路線，在海拔1200公尺步道滑落至海拔930公尺處，左眼淤青，左臉紅腫，還好意識清楚，滑落過程中，眼鏡不見了，高度近視的他不敢亂動，加上手機也不見，不知身在何處，只能待在原地，保持體力。

江男每晚僅依靠單薄外套，蜷縮在峽谷角落，對抗夜晚低溫，白天就靠著山泉水和背包內的能量棒過活，早上一醒來，就狂吹哨子呼救，吹了6天終於獲救。

▲裝甲兵獨攀墜谷，撐了6天獲救。（圖／記者李陳信得攝）

救護人員昨天上午9點50分透過空拍機找到人，1點55分發現人在下坡處，3點55分接觸到人，6點07分到達涼亭，6點32分上救護車，送往國軍台中總醫院。

江男雖然一開始擅自偏離路線，讓自己陷入險境，還好採取原地待救，減少體力浪費，加上意志堅定，最後自己救了自己，他對所有搜救人員心懷愧疚和感謝。

▲裝甲兵雙手合十感謝搜救人員。（圖／民眾提供）