獨／裝甲兵失蹤6天奇蹟獲救關鍵曝　「一定會被救」+3根能量棒

▲江男靠著身上３根能量棒、山泉水加上夜晚全身包上外套包暖度過６天，展現了強韌的求生意志。（圖／民眾提供）



記者李陳信得、游瓊華／台中報導

陸軍十軍團568裝甲旅25歲的江姓士兵獨台中八唐縱走，失聯6天後，昨(26)日奇蹟似獲救，被送醫院時體徵穩定，身上只有些微擦傷，現仍留院休養評估。江男也透露，自己是靠著3根能量棒、山泉水，並把夜晚用禦寒外套和所有衣服都穿上，把全身包得緊緊的度過６天，透過強韌的求生意志，終於讓自己順利獲救。

為尋找江男，搜救中心請求國軍支援，國軍也派出立即24名特戰人員上山找人，考量當時地形地物，由搜救人員陪同江步行下山，下山過程中江男回憶，他不慎滑落山谷時，除了身上的背包，包括手機、眼鏡和頭燈等重要裝備全都噴飛散落，近視高達500度的他，頓時陷入一片模糊，但他冷靜評估，發現前方不遠處就有瀑布，判斷有水源，便決定待在原地待救，不再冒險移動。

而在等待救援的6天裡，江男將僅剩的3根能量棒妥善分配，一天只吃半根果腹，並喝溪水維持體力。入夜後山區氣溫驟降，他便將背包內所有衣物全部穿上，蜷縮身體禦寒。此外，江男身上帶著哨子，於是每天太陽升起時，就不斷吹哨發出求救信號，心中也堅信「自己一定會被救」。

據救護人員透露，江男雖有重訓習慣，但登山經驗僅有白冷山與蝴蝶谷，這次挑戰八唐縱走可說「膽子很大」。江男也表示，當天下午3點登頂八仙山時，山頂空無一人，若當時有人可以詢問路況，他或許就會選擇直接下山，而非繼續縱走行程。目前江男仍在醫院休養評估，所幸這場山域驚魂記已劃下平安句點。