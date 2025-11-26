見證奇蹟！裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

記者李陳信得、游瓊華／台中報導

奇蹟真的出現了！陸軍十軍團568裝甲旅的江姓士兵，21日獨自攀登台中知名「八唐縱走」路線，在下山途中失聯長達6天。就在各界焦急之際，今（26）日上午9時許傳來振奮人心的好消息！搜救人員在一處山谷聽見哨音，隨後以空拍機發現江男，確認他生命跡象穩定。經過艱困的救援過程，江男於晚間6點32分平安抵達登山口，江男精神狀況良好，但臉部有輕微紅腫，在被送上救護車前雙手合十，向搜救人員表達無盡感謝。

回顧事發經過，登山經驗不多的江男，21日獨自挑戰單日來回至少10小時的「八唐縱走」。他當天上午7點26分從松鶴端登山口起登，並於下午4點33分登頂後返程。晚間7點11分，他傳訊息給女友表示「剩1公里就下山」，沒想到這卻是最後的訊息，此後便音訊全無，家屬焦急報案。

▲江姓士兵登山失蹤6天，卻奇蹟般獲救，現人已被送往803醫院檢查。（圖／民眾提供）



台中市消防局獲報後，立即集結軍方及民間搜救團體，總計出動上百人次展開地毯式搜索，軍方更派遣24名體能、戰技頂尖的特戰隊員投入，不放棄任何一絲希望。

今日上午9時許，搜救隊伍在一處山谷間聽見微弱的哨子聲，精神為之一振，立刻出動空拍機循聲探查，最終成功在一處陡峭的稜線下切山谷中，發現受困的江男身影。由於江男受困地點地形險惡，救援過程困難重重，搜救人員可說是「費了九牛二虎之力」才成功接觸並將他救出。

在眾人的護送下，江男晚間平安走下山，雖然略顯疲憊，但意識清楚。他上車前向連日辛勞的搜救英雄們雙手合十致謝，隨後被送往國軍台中總醫院（803醫院）進行詳細的身體檢查。這場長達6天的山區失聯案件，最終以奇蹟般的結局平安落幕。