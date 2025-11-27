香港大火「燒焦小說」飄落　書名讓1.1萬網友破防淚崩

記者黃翊婷／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，截至27日上午統計，共造成44人死亡、279人失蹤。當地網友目擊不少被燒焦的物品掉落在附近，其中一張《86—不存在的戰區—》的小說書頁讓1.1萬人破防淚崩，大家紛紛留言表示，「見到燒焦的86小說，瞬間破防」、「希望書本的主人平安」。

▲宏福苑大火直到27日早上仍未完全撲滅，現場消防人員還在持續灌救中。（圖／達志影像／美聯社）

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓，形成罕見的五級火（最高級別）災情。目前已知至少造成44人死亡、29人住院，其中7人情況危急，另外還有279人下落不明。

有網友在Threads上發文，表示疑似撿到宏福苑某住戶的書本，書頁已經被燒掉一角。然而，其他網友看見書名是《86—不存在的戰區—》時，紛紛留言表示難過，「見到燒焦的86小說，瞬間破防」、「希望書本的主人平安，所有人都要平安」、「偏偏是86」。

《86—不存在的戰區—》是一部日本輕小說，講述聖瑪格諾利亞共和國受到鄰國的無人機軍團侵略，後來危機化解，表面上宣稱沒有人員傷亡，實際上卻是有一群被烙印上86印記的人，在戰區前線駕駛「有人駕駛的無人機」戰鬥犧牲，宛如人間煉獄，故事情節相當悲慘。