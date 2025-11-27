「宏福苑44死」香港17年來首次5級火警！　當年嘉禾大廈2消殉職

▲香港宏福苑大火 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

香港新界大埔宏福苑去年開始大規模外牆維修工程，總工程費高達約3億3千萬港元（約新台幣13億元），未料26日下午卻爆發嚴重火災，迅速蔓延整個社區，大樓外牆棚架與保護網全面燃燒，釀成至少44死，其中包括1名殉職消防員；另有279人仍失蹤。香港消防處已將這起事故定性為最高等級「五級火警」，這也是17年來首度再現的五級重大火災，上一次的嘉禾大廈5級火警，釀成4死55傷悲劇。

上一次被認定為五級火警，是在2008年旺角彌敦道的嘉禾大廈大火，當年造成4死55傷，其中2名罹難者為消防隊員。這起火警於上午9時20分發生，消防隊3分鐘內抵達現場，隨即因多名住戶受困將火警提升至3級，大批民眾在窗邊揮舞毛巾求援。10時23分火勢升至4級，全棟大樓濃煙密布，政府呼籲周邊居民緊急撤離。

▲香港嘉禾大廈2008年爆5級火警。（圖／翻攝維基百科WiNG）



救援過程中，兩名消防員不幸在12樓樓梯間倒下，送醫後於下午2時許宣告不治。隨著高溫與濃煙持續阻礙救援，加上雲梯車受限，消防處於中午12時16分再度升級警階至五級。最終在多方努力下，火勢於下午3時13分被完全撲滅，全港消防局並降半旗致哀。

如今，時隔17年，香港再次面臨五級大火危機。宏福苑火災發生時，社區內的8棟大樓有7棟陷入火海，棚架與防護網疑遭引燃成為火勢快速擴散的關鍵。至深夜時分，火勢仍不斷延燒，現場不時傳出爆炸聲響，濃煙高升，震驚全港社會。

截至目前，宏福苑五級火已造成至少44死、數十傷，後續傷亡數字仍可能攀升。火災發生原因、棚架材料是否不合規格，以及相關維修工程單位是否有責任疏失，都將成為事故調查的重點。