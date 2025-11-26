奪綠營北市長民調第一　王世堅：非唯一參考「推薦鄭麗君」

▲民進黨立委王世堅。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

欲爭取民進黨提名2026台北市長參選人的壯闊台灣創辦人吳怡農今（26日）公布綠營5位潛在台北市長參選人互比式民調，其中立委王世堅以24.2%位居第一。對此，王世堅表示，民調不是民進黨提名的唯一參考，自己最推薦的還是行政院副院長鄭麗君，是非常好的國之棟梁。

吳怡農今（26日）公布綠營5位潛在台北市長參選人互比式民調，在「非藍白支持者」中，綠委王世堅24.2%、吳怡農15.3%、綠委沈伯洋11.2%、行政院副院長鄭麗君6.8%、前民進黨秘書長林右昌3.9%。

而王世堅昨在節目「人生逍姚遊」與主持人對賭雞排，如果民進黨徵召王世堅參選台北市長，王世堅就發放100份雞排；反之若民進黨沒有徵召王世堅參選台北市長，主持人就發100份雞排。

談及是否擔心自己逢賭必輸？王世堅表示，他當下沒有想那麼多，節目上他推薦2位很優秀的青年，「所以在那樣子的情況下，是主持人臨時提起的，這個跟運氣什麼都無關」。

針對吳怡農公布民調的看法？王世堅說，「我不曉得，真的很抱歉」，因為現在民調很多，有好幾份，「我幾乎都沒有看，我只看到兩份吧，大概都是差不多的結果」，但民進黨也不是根據民調做提名唯一參考，民調只是參考方式之一，黨內選對會、黨主席會根據各種不同狀況去判斷。

現在檯面上被點名的除了王世堅外，還有吳怡農、沈伯洋、林右昌、鄭麗君等，看好誰出線？王世堅表示，「他們幾位都非常適任，都比我適任多了，，那當然這裡面我最推薦的還是鄭麗君副院長」。

王世堅指出，鄭麗君學養俱佳、才貌雙全，這一年多來，在中常會中，常有政務交辦，她都使命必達，並做出很好的判斷提供給中常會、賴清德。

王世堅大讚，鄭麗君不但能力很強，也很懂得溝通與說明政策，像是這次跟美方交涉關稅時，自己曾赴政院聽過2次說明，內容相當詳盡完整，也不會因為遭外界誤解或輿論壓力，就把不該說的、還在談判中的外交機密一股腦地說出來，「所以我認為她是一個非常好的國之棟梁」。