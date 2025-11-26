20國響應！　馬克宏：一簽和平協議「法英土部隊」將進駐烏克蘭

▲ 法國與英國主導在烏克蘭部署安全部隊的談判。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國總統馬克宏25日在安哥拉舉行的歐盟-非洲聯盟峰會（EU-AU Summit）期間受訪透露，一旦就烏克蘭達成和平協議，法國、英國或土耳其軍隊可能在「簽署協議當天」就部署到烏克蘭境內，作為「安全保障部隊」的一部分。

馬克宏向法國RTL電台表示，這支「自願聯盟」（Coalition of the Willing）組成的部隊將部署在基輔或敖德薩等後方地區，提供安全保障和軍事訓練，成為烏克蘭戰後保障之一。

俄羅斯一直強烈反對北約部隊駐紮烏克蘭作為和平協議一部分，馬克宏也說明，此次部署不會在北約（NATO）框架下進行，而是以「政府間聯盟」的形式運作。

他指出，「已有約20個國家表態，他們準備在空中、陸地或海上積極參與行動」，該聯盟還可能建立一支「空中安全保障」部隊，基地設在烏克蘭境外，但與烏克蘭空軍合作。

此次安全保障談判由倫敦與巴黎當局主導，旨在支援烏克蘭武裝部隊、保護西部地區重要設施，並提供空中及海上支援。土耳其官員8月則向《路透》表示，不排除參與維和行動可能性，但任何任務都必須在停火基礎上進行，且需要明確授權。

此消息傳出正值各界重啟和平努力之際，美國官員據報正在阿布達比主導與俄烏雙方的談判。英國《金融時報》報導，美烏雙方已同意將基輔和平時期軍力上限設定為80萬人，接近目前戰時兵力規模。馬克宏強調，強大的烏克蘭軍隊仍是戰後最主要的安全保證。