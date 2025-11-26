英國政府拓展財源　過夜旅客擬課稅

▲倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

記者葉國吏／綜合報導

英國政府今日宣布，英格蘭的大倫敦、利物浦、約克、曼徹斯特等主要城市，未來將開徵城市旅遊稅，向過夜旅客收取費用。此舉旨在為地方政府提供更多資金，用於改善基礎設施及促進經濟成長。巴黎、紐約等多座國際城市早已實施類似政策。

城市旅遊稅的計畫現已啟動12週公眾諮詢，涵蓋14座「市長級」城市區域，包括大倫敦地區和利物浦城市地區。英格蘭的徵稅方式仍在討論中，未來可能採用固定費率或百分比制，並依住宿類型、區域級別等進一步細化稅額標準。蘇格蘭和威爾斯則已確定將在未來數年內推行各自的旅遊稅制度。

今日的消息標誌著英格蘭在G7國家中首次下放城市旅遊稅徵收權限。此前，英格蘭地方政府只能透過向旅宿業者徵收額外費用，間接籌措旅遊基建經費。大倫敦地區地方政府協會（London Councils）表示，這項政策是地方政府爭取多年的成果，他們將與中央政府共同確保稅收能帶來公平分配與有效管理。

官方預估，英格蘭每年吸引超過1億3000萬人次的過夜旅客，僅倫敦去年就有約8900萬人次。地方政府希望將稅收用於高遊客量區域的基建改良，同時也支持整體公共服務。英國住房、社區暨地方政府事務部表示，徵稅細節由各地政府制定，確保政策符合當地需求，並兼顧長期經濟效益。