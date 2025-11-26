　
政治

快訊／賴清德投書宣布：台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

華盛頓郵報26日深夜刊登總統賴清德的投書，他在投書中宣布，將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％。他強調，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

賴清德在投書中指出，中華人民共和國前所未有的軍事擴張，以及在台灣海峽、東海、南海和整個印太地區不斷升級的挑釁行為，凸顯了該地區和平的脆弱性。北京不惜以武力改變現狀的意願也日益明顯。

賴清德感謝美國總統川普，明確闡述了美國在全球發揮領導作用的重要性。他說，正因為川普政府堅持以實力維護和平，當今國際社會才更加安全。一個強大且積極參與的美國仍然是全球穩定的基石，能夠有效遏制潛在衝突。

賴清德表示，台灣同樣致力於維護印太地區的安全，儘管解放軍多次入侵台灣附近海域，並進行軍事演習，試探性地越過從日本延伸至菲律賓群島的第一島鏈 ，台灣依然堅定不移，以堅定的決心應對所面臨的威脅和挑戰。

對此，賴清德表示，為進一步履行承諾，台灣將大幅增加台灣的國防預算。他說，面對北京日益增長的壓力，近年來已翻倍的國防開支預計明年將升至國內生產毛額（GDP）的3.3%。他承諾，在2030年將提升至5%，這將是台灣近代史上規模最大的持續性軍事投入。

賴清德表示，台灣政府將推出一項歷史性的400億美元國防特別預算，他說，這項投資彰顯了我們捍衛台灣民主的決心。這項具有里程碑意義的方案不僅將用於從美國採購大量新的武器，也將大幅提升台灣的非對稱作戰能力。

賴清德表示，要傳達的訊息很明確，就是台灣維護和平穩定的決心堅定不移，「沒有任何國家會比我們更堅定地捍衛台灣的未來」。

賴清德指出，展望未來也將投資尖端科技，擴大台灣的國防工業基礎，將與志同道合的國家合作，發揮台灣的製造業優勢，強化國防供應鏈，加速先進系統的部署，並迅速應對新出現的威脅。

賴清德也提到，台灣也在加速推進打造「T-Dome」（台灣之盾），他說，這是一個多層一體化防禦系統，保護台灣免受中方的飛彈、火箭、無人機和戰鬥機的攻擊，結合其他人工智慧的無人載具平台，這些能力將使台灣更接近打造一個堅不可摧、以創新和科技守護的台灣的願景。

11/23 全台詐欺最新數據

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警

