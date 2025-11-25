　
大陸 大陸焦點 特派現場

甲骨文像是「洗頭」爆紅　專家解答後...陸網友全猜錯

▲▼ 錯誤的甲骨文不是盜、沐 。（圖／翻攝 上觀新聞）

▲ 像是洗頭形象的甲骨文引起大陸網友討論。（圖／翻攝 上觀新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸一則「猜猜甲骨文這是什麼字」的網帖在社交平台掀起熱議，一幅像是洗頭的甲骨文字形圖，意外引爆討論。大陸學者分析，這個字形態沒有任何對應甲骨文。截至目前，相關留言已突破兩千條，充分顯示大眾對甲骨文的高度興趣。

綜合陸媒《上游新聞》報導，近期一個甲骨文字引起廣大網友討論，文字形象顯示一人彎身探向盛器，似有線條自頭部垂落，引發網友大量聯想。

有網友直呼「這不就是在洗頭嗎」，也有人認為「像在吐」，有人認為是「沐浴」，討論留言已突破兩千條。

▲▼ 甲骨文、盜 。（圖／翻攝 上觀新聞）

▲ 該圖甲骨文引起討論，專家認為紅圈圖示並非「沐」、「盜」，不宜當成甲骨文真跡。（圖／翻攝 上觀新聞）

安陽師範學院甲骨文信息處理教育部重點實驗室主任劉永革表示，正方小圖形確屬甲骨文，為繁體字「盜」（簡體為「盗」）。紅圈的甲骨文雖然表面形態與「盜」字甲骨文相似，卻並非出自現有、經過學界認可的甲骨文資料。

他強調，畫紅圈圖形不是古文字，更不是不少網友猜測的「沐」字。「從字形結構看，沒有對應任何出土甲骨文形態。」劉永革說。

西南大學漢語言文獻研究所、出土文獻綜合研究中心教授李發也持相同看法。他指出，畫紅圈圖案「可能出自書法創作」，為了營造藝術效果，書法家會對字形、構件進行變形處理，不宜當成甲骨文真跡。

▲▼ 甲骨文、盜 。（圖／翻攝 上觀新聞）

▲ 甲骨文「盜」正確字型  。（圖／翻攝 上觀新聞）

李發教授進一步指出，單純「看圖說話」是公眾認識古文字最常見的誤區。「漢字是活的文字，要將古文字置於動態發展的過程中觀察，尋繹其演變的軌跡。文字是記錄語言的符號，認識古文字還需要瞭解文字記錄語言的方式。」

「面對古文字，大眾最容易犯的就是『憑感覺猜』。」劉永革提醒，甲骨文中象形字只佔很小一部分，判斷字義應該去專業的網站去查。「如喜歡甲骨文，就去（大陸網站）『殷契文淵』平台等權威數據庫查詢，每個甲骨文字都經過了專家校對。」

▼ 甲骨文「盜」正確字體  。（圖／翻攝 上觀新聞）

▲▼ 甲骨文、盜 。（圖／翻攝 上觀新聞）

11/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

