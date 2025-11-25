塔利班控巴基斯坦空襲！　阿富汗東部10平民喪生「含9兒童」

▲ 位於白夏瓦的邊防警備隊總部24日遭自殺炸彈攻擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗塔利班政權25日指控，巴基斯坦軍方昨夜對阿富汗東部霍斯特省（Khost）發動空襲，造成10名平民死亡，其中包括9名兒童。

綜合《路透》及《法新社》，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群平台X上發文表示，巴基斯坦軍隊午夜轟炸霍斯特省格爾布茲沃區（Gerbzwo）居民威拉亞特汗（Wilayat Khan）的房子，「導致9名兒童（5男4女）和一名婦女死亡」，房屋完全被摧毀。

除了霍斯特省的致命空襲外，穆賈希德稱巴基斯坦還對庫納爾省（Kunar）及帕克蒂卡省（Paktika）邊境發動攻擊，造成4名平民受傷。巴基斯坦軍方及外交部目前未對此發表回應。

這波空襲前一天才發生白夏瓦自殺炸彈攻擊事件，2名自殺炸彈客襲擊巴基斯坦準軍事部隊聯邦警察總部，造成3名人員死亡、11人受傷。巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）將此次攻擊歸咎於「外國支持的Khawarij」，即該國對巴基斯坦塔利班運動（TTP）激進分子的稱呼。

巴基斯坦與阿富汗關係自2021年塔利班重新掌權後持續緊張，10月更爆發致命衝突，造成雙方約70人喪生。儘管在卡達和土耳其斡旋下達成停火協議，但在伊斯坦堡舉行的和平談判未能達成長久協議，巴基斯坦要求阿富汗政府限制TTP武裝分子活動成為障礙之一。