真主黨「軍事領袖」遭擊殺！　以色列又轟黎巴嫩首都5死25傷

▲以色列空襲貝魯特南郊，至少造成5死25傷。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列23日對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）展開數月以來首次空襲，擊斃真主黨（Hezbollah）參謀長塔布塔拜（Haytham Ali Tabtabai），並警告這個獲伊朗支持的武裝組織「切勿重新武裝」。

黎巴嫩衛生部通報，這場攻擊發生在貝魯特南郊哈瑞芮克（Haret Hreik）地區，至少造成5死25傷。真主黨則證實，罹難者包括塔布塔拜，他也成為雙方停火協議於2024年11月生效以來，首位被以色列擊斃的真主黨高層。

2024年9月，以色列展開一系列攻擊，導致真主黨領導層幾乎全滅，包括前領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）與前指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）等。56歲的塔布塔拜顯然是阿基爾的繼任者，他1980年代加入真主黨，曾任多項要職，領導菁英部隊拉德萬部隊（Radwan Force），2016年被美國列為恐怖分子，並懸賞500萬美元緝捕。

以色列指控真主黨試圖重建軍事能力，塔布塔拜更是「積極致力於恢復組織對以色列的作戰能力」，最近幾周加強空襲黎巴嫩南部，施壓貝魯特當局。國防部長卡茨（Israel Katz）強調，「我們將繼續強力行動，防範任何針對北部居民及以色列國家的威脅」，並已指示靠近黎巴嫩邊境的北部居民繼續日常生活，似乎不預期真主黨採取軍事反應。

▲以色列指控，塔布塔拜積極恢復真主黨的作戰能力。（圖／達志影像／美聯社）



不過，同樣支持真主黨解除武裝的黎巴嫩政府，已經反駁以色列的說法。總統奧恩（Joseph Aoun）也譴責這次襲擊，並指控以色列拒絕履行停火協議，呼籲國際社會干預，阻止針對黎巴嫩與其人民的攻擊。

真主黨政治委員會副主席卡馬提（Mahmoud Qamati）表示，「真主黨領導層正在研究如何回應，並將做出適當的決定。今日針對南郊的攻擊，已為全黎巴嫩遇襲的升級敞開大門。」

