俄軍轟炸26死！烏克蘭公寓「高樓層全毀」慘況曝　26人失蹤恐被埋

▲ 公寓高樓層幾乎全毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）19日指控，俄軍夜間轟炸西部特諾皮爾市（Ternopil）一棟公寓，造成至少26人喪生，尚有26人失蹤，包括3名兒童，另有近百人受傷，搜救行動仍在進行中。

根據《路透》，俄軍動用476架無人機和48枚飛彈，對烏克蘭發動大規模空襲，鎖定能源及交通基礎設施，導致多個地區在酷寒中停電。特諾皮爾遭襲的住宅大樓高樓層完全被毀，冒出火光和滾滾濃煙。

克利孟科在Telegram發文說明，「那棟大樓兩個出入口完全燒毀，沒有任何一戶倖存。火焰瞬間燃起，吞噬整棟大樓，恐慌的居民試圖跳窗逃生」，並稱搶救工作仍在進行，「最重要的是找出可能還被困在瓦礫堆下的人」。

居民奧克薩娜（Oksana Kobel）的兒子波丹（Bohdan）在空襲發生時身處9樓，她出門上班後聽見爆炸聲，要波丹趕緊逃到防空洞，當時波丹回答，「媽媽，我已經醒了，一切都會沒事的」，但她目前仍在等待兒子的消息。

這波攻擊發生於烏國總統澤倫斯基赴土耳其推動和平談判之際，他發文呼籲盟友加強對俄制裁，並向烏克蘭提供更多防空飛彈。俄方則聲稱，此舉是為回應烏軍對俄羅斯南部佛洛尼斯（Voronezh）發射4枚美製ATACMS飛彈的「恐怖攻擊」。