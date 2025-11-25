川習通話談「台灣回歸」　卓榮泰：2300萬國人沒有回歸的選項

記者陳家祥／台北報導

《新華社》報導，中國國家主席習近平與美國總統川普通話，並提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，行政院長卓榮泰今（25日）表示，「中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的」。

▲行政院長卓榮泰25日赴立法院接受質詢前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）



《新華社》24日晚間指出，中國國家主席習近平今晚與美國總統川普通電話，延續兩人上月在韓國釜山舉行會晤後的高層互動，成為外界關注的國際焦點。針對台灣議題，習近平闡明中方原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，中美曾在二戰時並肩對抗法西斯，如今更應共同維護戰後成果。

卓榮泰說，有注意到相關這種國際間的一個重要的對話，「但我們必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的」。

卓榮泰強調，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀也是世界現在大家共同注意的一個發展，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼我們要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。