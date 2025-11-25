在野黨「匆匆忙忙讓政府破產」　卓榮泰：本周再與地方溝通財劃法

記者陳家祥／台北報導

行政院日前公布院版《財劃法》送立院審查，國民黨要求先提供完整試算資料，否則暫緩列案，民眾黨則表態退回。針對後續如何與在野溝通？卓榮泰今（25日）說，今年立法院3次修《財劃法》，匆匆忙忙讓政府破產、也不允許政院從從容容跟地方溝通；卓強調，行政院仍會利用本周跟地方政府再做溝通，屆時會有具體數字出現，且會證明院版《財劃法》，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款加起來，絕對高於114年。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



卓榮泰說，今年一共有3次的立法院修《財政收支劃分法》，剛好印證了那句話，真的是「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債、要負擔更多的債務，所以匆匆忙忙的是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院從從容容的跟地方溝通。

卓榮泰指出，原本朝野黨團談妥，不處理後續的公式錯誤的問題，等待行政院提出，在跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論，結果是在野黨團自己撕毀了承諾。

卓榮泰說，行政院仍然會利用本週，跟地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識；這個共識之後，就會有一個具體的數字出現，「我認為這個具體的數字將會再次地證明，行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字」。