黃子佼聲明已跟全數受害者和解　她揭多個疑點：完全是為拚緩刑

記者杜冠霖／台北報導

藝人黃子佼因涉及持有及購買兒少不雅影像，全案將在今天上午10點宣判。不過黃子佼24日透過律師表示，已與所有受害者達成和解，並公開道歉，承諾未來努力改善自己。對此，時代力量黨主席王婉諭24日表示，身為該案告發人，黃子佼透過律師發布的聲明，實在讓她覺得超級噁心。完全避重就輕、操弄片面資訊到了極點，且受害者當中，還有12位根本無法辨識身分、無從聯絡，根本不可能全數和解。這篇聲明，完全就是為了力拼緩刑而已。

黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審審理後，讓雙方試行調解，最後黃子佼於24日透過律師發布聲明，宣稱已與全部30多位被害人達成和解。全案於25日宣判，高等法院改將他判刑1年6月、緩刑4年。可上訴第三審。

王婉諭表示，隨便節錄幾段：「被害人都清楚說明黃子佼先生與他們遭誘騙拍攝影片無關，黃子佼先生下載影像多數為成年性影像。」但觀看、購買者跟拍攝者一樣可惡。而且下載的多數是成年性影像又怎麼樣？那些影像大多也都是被偷拍、被強迫取得的，這些「成年人」難道就不是人嗎？

王婉諭也提到，黃子佼聲明提及，「被害人也明白黃子佼先生下載影片的時間，是在法律明令禁止前始有的下載行為，深深同情黃子佼先生境遇。」王表示，散播性私密影像是新型態的犯罪，過去確實沒有立法。但以前法律沒有規範，不代表這件事是對的。而是沒人想過會有人做出這麼噁心的事情。更遑論，自己有孩子的黃子佼做出這種事情，不覺得有什麼好同情的。

黃子佼聲明還指出，「雖然被害人均諒解黃子佼先生，但黃子佼先生仍自省其身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓。」對此，王婉諭表示，和解、諒解只差一個字，但意義相去甚遠。或許他們選擇和解，只是因為不想要在漫長的司法程序當中，不斷地被二度傷害。這不代表，他們願意被黃子佼當成洗白的工具。

王婉諭直言，更不用說，黃子佼的所作所為根本不是「最高道德標準」、「愚蠢好奇心」，而是身而為人，完全不該跨越的道德底線。

聲明中還聲稱「所有」受害者都已接受和解。對此，王婉諭表示，實際上，根據媒體揭露：受害者當中，還有12位根本無法辨識身分、無從聯絡，根本不可能全數和解。本案今天就要宣告二審結果，這篇聲明，完全就是為了力拼緩刑而已。律師就是想要強調「拍攝者、經營者」才是應該被譴責的人，至於黃子佼只是在修法之前的「觀看、購買者」而已。但黃子佼才不是什麼誤入歧途的初犯，他就是購買高級會員的共犯。

王婉諭表示，作為創意私房的告發人，她一路看見無數受害者的煎熬、痛楚與煉獄，更見證了整個結構中，無比噁心、泯滅人性的犯罪行徑。不知道這是不是黃子佼有意復出演藝圈的鋪排，「但身為母親、身為女性，我必須要說：黃子佼，你沒資格！」