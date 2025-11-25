吹哨者打臉黃子佼！持少女淫片今二審　稱「全數和解」拚免囚

記者葉國吏／綜合報導

藝人黃子佼因涉及持有及購買兒少不雅影像，全案將在今天上午10點宣判。不過黃子佼24日透過律師表示，已與所有受害者達成和解，並公開道歉，承諾未來努力改善自己。對此metoo吹哨者直言，這些她口中和解的被害者「不包含性騷受害女孩」。

▲藝人黃子佼。（圖／記者周宸亘攝）

回顧二審辯論過程，檢方指出一審提到的受害者中，仍有部分未完成和解，且另有12位身份不明的受害者被併案審理，因無法確認身份，也無法進一步達成協議。黃子佼律師選擇在判決前一天釋出聲明，被解讀為爭取緩刑的策略。但法官在判刑時，不僅考量和解結果，還需審視犯罪行為的性質及對社會的影響。

▲Zofia發聲。（圖／翻攝自Facebook／和我一起．走在法國的365天，下同）

此案在社會引發高度討論，尤其是部分受害者身份無法確認的情況，凸顯出性影像犯罪的複雜性。針對黃子佼聲稱已完成和解的說法，能否對判決結果產生影響成為焦點。案件進展牽動各界視線，判決結果將於今日揭曉。

第一位公開指控黃子佼的網紅Zofia在社群媒體發聲，她直言道歉的背後動機不一，並質疑「全數和解」的說法。她提到司法侷限使過去的受害者難以獲得正義，並希望以自己的平台替那些未被聽見的受害者發聲，呼籲社會正視性影像犯罪的問題。