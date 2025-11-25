　
社會 社會焦點 保障人權

吹哨者打臉黃子佼！持少女淫片今二審　稱「全數和解」拚免囚

記者葉國吏／綜合報導　

藝人黃子佼因涉及持有及購買兒少不雅影像，全案將在今天上午10點宣判。不過黃子佼24日透過律師表示，已與所有受害者達成和解，並公開道歉，承諾未來努力改善自己。對此metoo吹哨者直言，這些她口中和解的被害者「不包含性騷受害女孩」。

▲▼藝人黃子佼到台灣高等法院開庭。（圖／記者周宸亘攝）

▲藝人黃子佼。（圖／記者周宸亘攝）

回顧二審辯論過程，檢方指出一審提到的受害者中，仍有部分未完成和解，且另有12位身份不明的受害者被併案審理，因無法確認身份，也無法進一步達成協議。黃子佼律師選擇在判決前一天釋出聲明，被解讀為爭取緩刑的策略。但法官在判刑時，不僅考量和解結果，還需審視犯罪行為的性質及對社會的影響。

▲Zofia發聲。（圖／翻攝自Facebook／和我一起．走在法國的365天，下同）

此案在社會引發高度討論，尤其是部分受害者身份無法確認的情況，凸顯出性影像犯罪的複雜性。針對黃子佼聲稱已完成和解的說法，能否對判決結果產生影響成為焦點。案件進展牽動各界視線，判決結果將於今日揭曉。

第一位公開指控黃子佼的網紅Zofia在社群媒體發聲，她直言道歉的背後動機不一，並質疑「全數和解」的說法。她提到司法侷限使過去的受害者難以獲得正義，並希望以自己的平台替那些未被聽見的受害者發聲，呼籲社會正視性影像犯罪的問題。

11/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

