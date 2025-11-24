全大陸唯一「東瀛戰神」現身北京攝影展　2學生360度還原經典GTR

▲ 北京「車之光瀛」汽車攝影展日前在亦莊登場，現場展出「東瀛戰神」（金色）。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京「車之光瀛」汽車攝影展日前在亦莊登場，一台日本夢幻跑車 Nissan Skyline GT-R（簡稱 GTR）吸引眾多車迷駐足，被譽為「東瀛戰神」的經典日系跑車不僅透過動漫《頭文字D》和電影作品累積人氣，更因策展學生將其攝影作品以 360 度環繞呈現，讓觀眾宛如置身現場車展。

「車之光瀛」汽車攝影展日前在亦莊登場，現場一台金色跑車吸引車迷目光，這台車曾在電影《頭文字D》出現，奠定了「東瀛戰神」的稱號。電影《玩命關頭》系列也曾亮相 R34 GT-RGT-R ，透過動漫《頭文字D》與電影作品加持，成為車迷心中的夢幻逸品。

此次攝影展策展2位大陸高中生參與傑作，加上主辦方特地把「東瀛戰神」搬來現場，全大陸「唯一」一台碳纖維化的改裝車，讓觀眾看攝影展也宛如置身車展現場。現場許多父子檔看攝影展以及賞車，父親興奮的跟孩子介紹眼前夢幻逸品。

▲ 亦莊汽車攝影展現場。（圖／記者任以芳攝）

談及參與這次策展，趙同學受訪時說，自己從未接受過專門攝影訓練，真正第一次正式用相機拍照，就是赴日本參觀車展。攝影的最初啟蒙其實源自母親。

趙同學表示，「我媽年輕時非常熱愛攝影，常帶著專業級相機到處旅拍，也出版過作品集，我從小就被她的照片吸引。」母親的相機、作品與故事，成了他最早的興趣來源。

後來在抖音上看到許多汽車攝影作品，他才萌生「我也要拍」的想法。買了入門相機奔赴日本後才發現，現場人潮洶湧、環境完全不同於網路上的「封閉場地＋後期精修」照片，「要拍到一台車常常要等很久，而且只能抓住那一瞬間，不然下一秒就有人擋住鏡頭。」

談到選擇汽車作為主題，趙同學直言「就是興趣」。拍照是為了紀念，也想帶回去分享給朋友。他表示，日本車迷文化濃厚，他特別著迷於「車燈的靈魂」，甚至把車燈全拍了。

但拍車燈也是最大的挑戰，「剛開始怎麼拍都有瑕疵，不是反光，就是看不出車燈的特色。」後來不斷摸索，從抖音攝影師作品中找靈感，「蹲低、與車燈平視，把車燈中線與鏡頭保持水平」最能拍出乾淨有力量的光線。

▲ 策展學生把攝影作品 360度環繞呈現，讓觀眾宛如置身現場車展。（圖／記者任以芳攝）

這次展覽中最吸睛的就是GTR直接搬來現場，趙同學特地繞著車360度、每一個部位都拍下來。布展時，把所有角度的照片排成圓形，讓觀眾能「像在現場一樣繞著車看」。

「原本不是為了展覽拍的，但把照片繞成一圈後，效果意外好。」周同學坦言，作品起初只是為了自己收藏與分享給車迷朋友，「很多人其實不太懂車，卻透過照片知道原來車能分得這麼細、這麼多元化。」

未來，他也希望拍更多車，讓喜歡車、卻沒機會到車展的人，透過自己鏡頭看見來自世界汽車文化。