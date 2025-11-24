　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全大陸唯一「東瀛戰神」現身北京攝影展　2學生360度還原經典GTR

▲▼ 北京汽車攝影展、一台日本夢幻跑車GTR、譽為「東瀛戰神」 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京「車之光瀛」汽車攝影展日前在亦莊登場，現場展出「東瀛戰神」（金色）。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京「車之光瀛」汽車攝影展日前在亦莊登場，一台日本夢幻跑車 Nissan Skyline GT-R（簡稱 GTR）吸引眾多車迷駐足，被譽為「東瀛戰神」的經典日系跑車不僅透過動漫《頭文字D》和電影作品累積人氣，更因策展學生將其攝影作品以 360 度環繞呈現，讓觀眾宛如置身現場車展。

「車之光瀛」汽車攝影展日前在亦莊登場，現場一台金色跑車吸引車迷目光，這台車曾在電影《頭文字D》出現，奠定了「東瀛戰神」的稱號。電影《玩命關頭》系列也曾亮相 R34 GT-RGT-R ，透過動漫《頭文字D》與電影作品加持，成為車迷心中的夢幻逸品。

此次攝影展策展2位大陸高中生參與傑作，加上主辦方特地把「東瀛戰神」搬來現場，全大陸「唯一」一台碳纖維化的改裝車，讓觀眾看攝影展也宛如置身車展現場。現場許多父子檔看攝影展以及賞車，父親興奮的跟孩子介紹眼前夢幻逸品。

▲▼ 北京「車之光瀛」汽車攝影展日前在亦莊登場 ，東瀛戰神」搬來現場，全大陸「唯一」一台 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京「車之光瀛」汽車攝影展日前在亦莊登場 ，東瀛戰神」搬來現場，全大陸「唯一」一台 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 亦莊汽車攝影展現場。（圖／記者任以芳攝）

談及參與這次策展，趙同學受訪時說，自己從未接受過專門攝影訓練，真正第一次正式用相機拍照，就是赴日本參觀車展。攝影的最初啟蒙其實源自母親。

趙同學表示，「我媽年輕時非常熱愛攝影，常帶著專業級相機到處旅拍，也出版過作品集，我從小就被她的照片吸引。」母親的相機、作品與故事，成了他最早的興趣來源。

後來在抖音上看到許多汽車攝影作品，他才萌生「我也要拍」的想法。買了入門相機奔赴日本後才發現，現場人潮洶湧、環境完全不同於網路上的「封閉場地＋後期精修」照片，「要拍到一台車常常要等很久，而且只能抓住那一瞬間，不然下一秒就有人擋住鏡頭。」

談到選擇汽車作為主題，趙同學直言「就是興趣」。拍照是為了紀念，也想帶回去分享給朋友。他表示，日本車迷文化濃厚，他特別著迷於「車燈的靈魂」，甚至把車燈全拍了。

但拍車燈也是最大的挑戰，「剛開始怎麼拍都有瑕疵，不是反光，就是看不出車燈的特色。」後來不斷摸索，從抖音攝影師作品中找靈感，「蹲低、與車燈平視，把車燈中線與鏡頭保持水平」最能拍出乾淨有力量的光線。

▲▼ 北京汽車攝影展、一台日本夢幻跑車GTR、譽為「東瀛戰神」 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 策展學生把攝影作品 360度環繞呈現，讓觀眾宛如置身現場車展。（圖／記者任以芳攝）

這次展覽中最吸睛的就是GTR直接搬來現場，趙同學特地繞著車360度、每一個部位都拍下來。布展時，把所有角度的照片排成圓形，讓觀眾能「像在現場一樣繞著車看」。

「原本不是為了展覽拍的，但把照片繞成一圈後，效果意外好。」周同學坦言，作品起初只是為了自己收藏與分享給車迷朋友，「很多人其實不太懂車，卻透過照片知道原來車能分得這麼細、這麼多元化。」

未來，他也希望拍更多車，讓喜歡車、卻沒機會到車展的人，透過自己鏡頭看見來自世界汽車文化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合
50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1　正解曝光
抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知有豬肉
啦啦隊「短髮女神」低胸簽書！超兇上圍包不住 下半身透視被看光
快訊／八點檔女星出車禍！緊急送醫手術
快訊／逢甲球鞋店大火！「整片火海」延燒
快訊／19歲女大生意外死亡　校方將發畢業證書
週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰
服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

長時間配戴合金飾品發炎！　假S925飾品「致癌物超標9000倍」

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」　鑑定仿品值30元...真跡在日本

全大陸唯一「東瀛戰神」現身北京攝影展　2學生360度還原經典GTR

兩岸300多名青年挑戰創意　AI與真人「首次」主持金飛燕影片大賽

「先輩的家國情」　丘逢甲後人拍短片訴說抗日家書獲一等獎　

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬　AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

陸民眾垂釣難起鈎以為是大魚　釣起白色布包打開竟是108發槍彈

印度全面恢復陸公民旅遊簽證　「高門檻」複雜流程仍待觀察

頭皮發麻！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」...一查嚇傻

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

長時間配戴合金飾品發炎！　假S925飾品「致癌物超標9000倍」

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」　鑑定仿品值30元...真跡在日本

全大陸唯一「東瀛戰神」現身北京攝影展　2學生360度還原經典GTR

兩岸300多名青年挑戰創意　AI與真人「首次」主持金飛燕影片大賽

「先輩的家國情」　丘逢甲後人拍短片訴說抗日家書獲一等獎　

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬　AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

陸民眾垂釣難起鈎以為是大魚　釣起白色布包打開竟是108發槍彈

印度全面恢復陸公民旅遊簽證　「高門檻」複雜流程仍待觀察

頭皮發麻！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」...一查嚇傻

醫美診所納評鑑　醫師公會反對：不用大費周章

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們

舒緩壓力最佳解方！100%天然精油的「療癒系保養」打造水潤美肌

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

假帳號現形！X新功能「強制公開所在地」　用戶3方法自保

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

大陸熱門新聞

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

高市早苗涉台言論延燒　中方外長王毅強硬回應

噁！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」

地點藏玄機　大陸將在北洋艦隊誕生地實彈射擊

國際品牌退出中國！黛安芬下月全面撤櫃

香港餵鴿子被罰2萬元　陸女：內地可隨意餵

紅果短劇曝演員收益！霸總劇男神單部分帳658萬元

自稱將軍騙女友　他制服太假被抓進警局

「世界第一長洞」迷路　陸男喝地下水生還

陸民眾垂釣難起鈎以為是大魚 釣起白色布包打開竟是108發槍彈

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！瞬間變炸彈

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬 AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

學者：中日爭端會平息　但亞太格局已改

更多熱門

相關新聞

東瀛戰神GT-R引擎裝進豪華休旅車

東瀛戰神GT-R引擎裝進豪華休旅車

在 2025 SEMA 改裝車展盛大舉行前夕，Infiniti 正式發表以旗下旗艦豪華休旅 QX80 為基礎打造的「QX80 R-Spec」改裝概念車。這款車最引人注目的特點，在於換裝了源自 Nissan GT-R 的 VR38DETT 雙渦輪增壓 V6 引擎，並經過大幅改裝，使其具備高達 1,000 匹馬力的驚人輸出。

Nissan「東瀛戰神」正式停產

Nissan「東瀛戰神」正式停產

蹦闆弟幾10萬全飛光　僅尋回4萬...中壢警要查了

蹦闆弟幾10萬全飛光　僅尋回4萬...中壢警要查了

山道猴BMW「危險人物」炸大坑遭罰

山道猴BMW「危險人物」炸大坑遭罰

Nissan東瀛戰神GT-R今年10月停產

Nissan東瀛戰神GT-R今年10月停產

關鍵字：

東瀛戰神GTR北京攝影展

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面