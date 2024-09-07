山道猴BMW「危險人物」炸大坑遭罰　千萬GTR沒事原因曝

記者游瓊華／台中報導

台中市警方執行噪音取締勤務，3日在大坑山區攔查到一輛車上掛有「危險人物」吊牌銀灰色BMW，因分貝超標近10分貝，年僅21歲的許姓車主慘遭開罰；另外，當日還攔查到一輛價值千萬的深黑色GTR超跑，行駛時的巨大聲浪雖引起路過民眾側目，但環保局人員表示，該輛GTR排氣管是原廠未改裝，因此不予檢測，沒開罰。

▲警方執行噪音違規攔檢時，遇到一輛價值千萬的深黑色GTR超跑，但因未改裝車輛，故未被列為檢測對象，無開罰。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲21歲許姓車主年紀輕輕，開著改裝車深夜炸山，噪音之大猶如火車呼嘯而過，被警方開罰。（圖／記者游瓊華翻攝）



第五分局這次針對夜間常有民眾飆車的大坑山區，聯合台中市環保局、中區監理所等於現場進行「環、警、監聯合稽查」，取締噪音改裝車輛，其中，車上掛有「危險人物」的許姓車主違規改造車輛，經測量排氣管噪音高達「98」分貝，另外一輛白色自小客車排氣管噪音更是超過100分貝，車上駕駛25歲楊男也將依噪音管制法開罰，並通知限期改善，直到符合噪音標準為止。

警方及環保局在大坑山區共攔檢12輛汽機車，其中有4輛噪音超標，2輛排氣檢驗不合格，一晚就開出1萬7400元罰鍰。

另外，警方於執行勤務時，還意外攔查到一輛深黑色GTR超跑，新車要價約1081萬元，據了解，該車性能最高約585 匹馬力，時速0~100公里只要3.6秒，極速可達318公里，行駛時的巨大聲浪也吸引路過民眾注意，但環保局認為車未改裝，因此無檢測，也不會開罰。