與男友吵架衝超商猛灌高粱　南投女倒地嘔吐被緊急送醫

▲女子暴飲高粱酒後醉倒地上、意識模糊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

毛姓女子日前與男友發生口角後情緒激動，獨自離家至超商購買小瓶58度高粱酒猛灌澆愁，由於不勝酒力而醉倒在地、不停作嘔，狀甚危急；警方獲報後立即趕往協助毛女並通報救護人員前來，及時送醫治療後已無大礙，化解一場虛驚。

中興警分局指出，光明派出所警員陳建友於日前執行深夜備勤勤務期間，接獲通報指出南投市中興路一間超商前有女子倒臥地面需要協助，隨後趕抵現場，發現一名女子意識不清、無力癱坐地面，甚至吐出紅色不明液體，員警見狀立即協助清理呼吸道、避免阻塞氣管，也在其座位桌上發現一瓶已開啟飲用的300毫升、58度高粱酒。

經瞭解，該名48歲毛姓女子當晚稍早與男友吵架後，即前往超商購買高粱酒痛飲，其男友也到現場安撫女友情緒，透露毛女平時極少喝酒，短時間內大量攝入高濃度酒精，導致身體無法負荷；救護人員獲報抵達後接手評估狀況，在警方協助下，與毛女男友一同將其送往衛福部南投醫院接受緊急治療，並無生命危險，毛姓女子及其親友皆對警方的及時協助表達感謝。

中興警分局長梁献堂表示，民眾若因情緒波動或遇到挫折，切勿以過量飲酒方式排解，尤其未習慣飲酒者更應避免短時間大量攝取高濃度酒品，以免造成急性酒精中毒，危害自身安全，也呼籲民眾若於公共場所發現有人倒臥、意識不清或疑似需要協助，應立即撥打110或119，由警方與救護人員共同處理，確保民眾生命安全。